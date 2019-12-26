New Year 2020 з гуртом Антитіла

У Києві пройде вечірка New Year 2020

31.12.2019

Київський клуб Atlas запрошує на вечірку New Year 2020 з українськими зірками.

У колі друзів та з найкращою музикою: зустрічай Новий рік на улюбленій локації! Три танцполи, запальні хіти та живий виступ гурту Антитіла!

Сети діджеїв, море коктейлів й виступи найкращих українських артистів - вривайся у 2020-й красиво. І не важливо, прийдеш ти у піжамі з кроликом чи у блискітках та паєтках: в Atlas’і ти завжди як вдома.

Бронюй місця за столиками вже зараз: до вартості квитка входять 1000 грн депозиту та "новорічний сет" (квитки). З 22:00 гостей зустрічатимуть, будуть поїти і розважати. Не проґав свій найкращий Новий рік!

Афіша вечірки New Year 2020