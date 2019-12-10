ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві відбудеться грандіозна вечірка WE ARE 90's

Lite » Афиша 10.12.2019 - 12:16
WE ARE 90's відбудеться у Києві (ілюстративне фото)
WE ARE 90's відбудеться у Києві (ілюстративне фото)

13.12.2019

13 грудня у київському клубі Atlas пройде грандіозна вечірка в стилі 90-х - WE ARE 90's.

"П'ятниця, 13 - чорна дата, але не для нас! Зустрічаємося на танцполі в форматі WE ARE 90's: кращі хіти, під які ми всі виросли і під які будемо танцювати до ранку. А ті, хто буде відриватися більше за всіх, отримають подарунки", - кажуть організатори вечірки.

Диск-жокеї:

  • Apolik
  • Dmitiry Desire
  • Сладкие Сланцы
  • Eldar Kitbeatz
  • ДЕД

Початок вечірки о 23:00. Вхід: до 00:00 - безкоштовно, після 00:00 - 200 грн. З 23:00 до 6:00 за списками - 100 грн. Більше подробиць можна знайти за посиланням.

У Києві відбудеться грандіозна вечірка WE ARE 90's

У Києві відбудеться грандіозна вечірка WE ARE 90's

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся