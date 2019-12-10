WE ARE 90's відбудеться у Києві (ілюстративне фото)

13.12.2019

13 грудня у київському клубі Atlas пройде грандіозна вечірка в стилі 90-х - WE ARE 90's.

"П'ятниця, 13 - чорна дата, але не для нас! Зустрічаємося на танцполі в форматі WE ARE 90's: кращі хіти, під які ми всі виросли і під які будемо танцювати до ранку. А ті, хто буде відриватися більше за всіх, отримають подарунки", - кажуть організатори вечірки.

Диск-жокеї:

Apolik

Dmitiry Desire

Сладкие Сланцы

Eldar Kitbeatz

ДЕД

Початок вечірки о 23:00. Вхід: до 00:00 - безкоштовно, після 00:00 - 200 грн. З 23:00 до 6:00 за списками - 100 грн. Більше подробиць можна знайти за посиланням.

У Києві відбудеться грандіозна вечірка WE ARE 90's