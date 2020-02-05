Caribbean Club Birthday: виступ NK та запальна вечірка

NK виступить на вечірці, приуроченій Дню народження Caribbean Club

21.02.2020

21 лютого столичний Caribbean Club Concert-Hall гучно відзначить своє 22-річчя. Для гостей готують виступ суперзірки NK (Настя Каменських), запальну вечірку з кавер-бендом Lincoln та шоу віртуозних танцівниць NC-17 Showballet (квитки).

Цьогоріч на свій День народження Caribbean Club запросив дивовижну NK – першу українську співачку, яка стрімко підкорила Латинську Америку. Її пісні представлені чи не у всіх музичних чартах, включно з міжнародними Billboard, Music Choice, HTV, MTV. А сама співачка сяє на білбордах у серці Нью-Йорка та записує треки зі світовими зірками.

NK - ОБІЦЯЮ

NK вражає вокалом, зачаровує ліричними піснями та підриває танцювальні майданчики. Вона створює музику без кордонів, яка об’єднує культури.

21 лютого NK представить запальну програму з головних хітів та нових популярних пісень. Приготуйтесь почути наживо “Попа как у Ким”, “Elefante”, “#этомояночь”, “Обіцяю”, “Дай мне”, “Peligroso” та багато інших.

NK - ELEFANTE

Ведучим Caribbean Club Birthday стане незмінний та незамінний Сержіо Куніцин.