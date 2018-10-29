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Українців навчать просувати власний культурний продукт

Lite » Афиша 29.10.2018 - 22:10
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

10.11.2018

10 листопада в Києві пройде інтерактивний тренінг "Як просувати власний культурний продукт". Провідні спеціалісти зі сфери маркетингу та культурного менеджменту поділяться знаннями, досвідом, цікавими прикладами та трендами, що допоможуть митцям зробити свої твори та проекти ще більш впізнаваними. 

"Ключовим елементом розвитку державності є розвиток національної культури. А у XXI сторіччі культурний продукт матиме попит у аудиторії виключно за умов ефективного використання сучасних технологій маркетингу та комунікацій. Метою нашого тренінгу є безкоштовно поділитися знаннями та досвідом провідних експертів арт-маркетингу з усіма авторами культурних проектів. Все відбуватиметься в сучасному інтерактивному форматі з онлайн-трансляцією, що робить наш тренінг доступним у кожному куточку України", - поділилася організатор освітнього події Ольга Малиш.

Під час тренінгу відвідувачі зможуть навчитися:

  • ефективно презентувати свій проект перед потенційними партнерами, інвесторами, журналістами і громадськості;
  • створювати бренд культурного проекту з розумінням його цільової аудиторії, його ключових переваг і основних посилів;
  • планувати базову стратегію просування культурного продукту в сучасних каналах комунікації;
  • орієнтуватися в сучасних принципах побудови рекламних кампаній;
  • ефективно будувати взаємодію зі ЗМІ, успішно брати участь у прес-заходах, давати інтерв'ю, коментарі і відвідувати гостьові ефіри;
  • повноцінно використовувати соціальні мережі для просування власного культурного продукту

Також після кожного лекторію пройдуть практичні заняття, а по закінченні тренінгу кожен відвідувач зможе перевірити свої нові знання за допомогою анкетування.

Українців навчать просувати власний культурний продукт

Ілюстративне фото (прес-служба проекту)

Серед заявлених спікерів тренінгу:

  • Катерина Тейлор (куратор, керівник культурних проектів, експерт сучасного мистецтва; автор та ведуча шоу на радіо "Аристократи");
  • Катерина Аврамчук (бренд-менеджер найбільшого в Україні інтернет-магазину Yakaboo);
  • Оксана Хмельовська (координатор Книжкового Арсеналу, співзасновник і редактор культурно-видавничого проекту "Читомо");
  • Антон Семиженко (журналіст)
  • та інші.

Тренінг триватиме вісім годин. Для участі запрошуються автори та митці зі своїми проектами, які вимагають просування. Участь безкоштовна за умови обов'язкової реєстрації.

Спікерами та організаторами проекту серед зареєстрованих буде відібрано 25 учасників зі своїми культурними проектами до безпосередньої участі у тренінгу, який відбудеться у HUB 4.0 (пров. Ярославський, 1/3). Для інших зареєстрованих учасників буде доступна онлайн-трансляція, посилання на яку надішлють на електронну пошту організатори проекту.

Тренінг "Як просувати свій культурний продукт" проходить за підтримки Українського Культурного Фонду.

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