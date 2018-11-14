Зірки світового балету покажуть у Києві "Раймонду" з норвезьким акцентом

Балет "Раймонда"

20.11.2018

Знаменитий у всьому світі балет Олександра Глазунова та Маріуса Петіпа "Раймонда" скоро отримає нове прочитання. 20 листопада в столичному Національному театрі опери та балету зберуться майстри української та зарубіжної сцени, щоб подарувати глядачам шедевр світової класики. За видовищністю і красі цей твір може зрівнятися тільки з "Лебединим озером".

Головну чоловічу партію в столичній постановці виконає прем'єр Норвезького театру опери та балету, колись провідний соліст Мюнхенського балету – Ерік Мурзагалієв. Заради участі в цьому проекті артист перекроїв свій гастрольний графік розписаний на рік вперед.

Мурзагалієв грає у найкращих театрах світу, його репертуар багатий всесвітньо відомою хореографією: Кранко, Ньюмейер, Григорович, Петіпа, Баланчин. У свій час, талант і майстерність Еріка високо відзначили в Bavarian State Ballet і запросили його на провідні ролі в якості principal dancer Мюнхенського балету.

В образі Жана де Брієнні з'явиться один з солістів Нацопери – Сергій Кривоконь. А партію Раймонди станцює заслужена артистка України Наталія Мацак. Балерина виступає в кращих залах Франції, Італії, Греції, Іспанії, Швейцарії, Америки, Китаю, Кореї, Індії... Її майстерність визнано такими легендами балетної сцени, як Ольга Лепешинська, Юрій Григорович, Наталія Макарова.

До речі, в балетному світі "Раймонду" вважають "вищим пілотажем" для артиста. Головна роль – одна з найскладніших для виконання партій, адже у неї сім сольних варіацій. Не випадково про юну Майю Плісецьку, яка 20 січня відзначила своє 93-річчя, театральний світ заговорив після її виступу саме в цьому балеті.

Балет "Раймонда", що отримав неймовірну популярність в середині ХХ століття, до цих пір залишається одним з найбільш складних вистав для будь балетної трупи. Насичена хореографія вимагає від виконавців віртуозності і фізичної витривалості. Для артистів це – можливість показати всі грані техніки класичного танцю. Для глядачів – насолодитися вражаючим видовищем балетної майстерності.

Відомо, що своєю популярностьюза кордоном "Раймонда" багато в чому зобов'язана Рудольфу Нурієву, який вніс великий внесок у розвиток цього балету як балетмейстер та виконавець.

Нагадаємо, балет "Раймонда" пройде в Києві 20 листопада в Національному театрі опери та балету ім. Тараса Шевченка.