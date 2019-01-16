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Зірки Англійського національного балету станцюють “Жізель” в Києві

Lite » Афиша 16.01.2019 - 16:13
Фото: Катерина Ханюкова (instagram.com/khaniukova)
Фото: Катерина Ханюкова (instagram.com/khaniukova)

16.03.2019

16 Березня в Національній опері України будуть танцювати провідні артисти Англійського національного балету - Джеффрі Сіріо і Катерина Ханюкова. Прем'єр і солістка британської трупи станцюють в Києві "Жізель" - найкрасивішу історію любові, яку подарував світові балет.

Джеффрі Сіріо - в минулому перший танцівник найбільших американських компаній Boston Ballet і American Ballet Theatre, лауреат міжнародних конкурсів. У цьому році він змінив США на Європу на запрошення Англійського національного балету.

Катерина Ханюкова починала кар'єру в Києві, але з 2014 року виконує сольні і провідні партії в Лондоні. В останній раз балерина тріумфально виступала на рідній сцені в жовтні, підкоривши глядача блискучою технікою і акторським талантом.

Британські критики високо відзначають Катерину Ханюкову в "Жізелі". В репертуарі балерини - класична і сучасна версія балету. C Джеффрі Сіріо улюблениця київської і лондонської публіки станцює класичну "Жізель" вперше - артисти прилетять в Україну всього на день прямо з американських гастролей.

Зірки Англійського національного балету станцюють “Жізель” в Києві

"Жізель" - один з найкращих творів французького романтизму, в якому вперше проявилися всі риси класичного балету. Його прем'єра відбулася в Парижі, але в Англії спектакль залишається улюбленим вже більше 150 років. Тому виступ артистів британської труппи в "Жізелі" - це завжди подія високого рівня.

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