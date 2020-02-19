Театральний вікенд: харків'яни зіграють на столичних підмостках

22.02.2020 - 23.02.2020

Цими вихідними, 22 – 23 лютого, в Києві відбудуться гастролі Харківського театру ім. О. С. Пушкіна. На сцені Театру російської драми ім. Лесі Українки артисти дадуть дві вистави «Еврідіки більше немає» і «Єрма».

«Єрма» – містична драма за п'єсою Федеріко Гарсіа Лорки. Молоду дівчину видають заміж за чоловіка набагато старшого за неї — чи це не трагедія? Виявляється, що ні, вона хотіла за нього заміж і зовсім не шкодувала, розлучаючись з рідною домівкою. Чоловік Єрми — чудовий сім'янин, який мріє про тихе щастя удвох з молодою дружиною, він вірний і відданий, готовий працювати від зорі дотемна, тільки б їм усього вистачало – чи це не щастя? Тоді чому ж Єрма божеволіє від гніву і злості? Чому не може спати? Чому ночами збігає з дому? Хуан не може цього зрозуміти, а чи зможуть глядачі?

У виставі беруть участь артисти: Батовська Ніна, Кохан Людмила, Одноралець Інна, Біла Катерина, Читака Лариса, заслужений артист України Воротняк Микола, народний артист України Головін Юрій, Авксентьєв Максим.

22 лютого о 12:00 та 17:00 на новій сцені

«Еврідіки більше немає» – вистава за п'єсою Жана Кокто «Орфей». Герої вистави вирушають в метафізичну подорож через виміри, часи та простори в пошуках справжнього кохання. Що означає фраза «Еврідіки більше немає»? І для режисера, і для артистів – це очевидно – кожен вирішує сам...

У виставі беруть участь артисти: Маковейчук Олег, Чепела Катерина, Москалець Владислав, Батовська Ніна, Тарасюк Дмитро, Колісник Кирило.

23 лютого о 12:00 та 17:00 на новій сцені (18+)

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