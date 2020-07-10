Театральні вечори у Caribbean Club: що подивитися у липні

Caribbean Club приглашает на спектакли театра "Черный Квадрат" (фото: прес-служба)

10.07.2020, 15.07.2020, 17.07.2020, 22.07.2020, 24.07.2020, 29.07.2020

Столичний Caribbean Club Concert Hall запрошує глядачів провести небанальний театральний вечір за келихом улюбленого напою та смачною вечерею. Заклад оголосив розклад вистав театру-студії імпровізації "Чорний Квадрат": у липні улюблені спектаклі будуть відбуватися два рази на тиждень - по середах та п'ятницях.

"Вистави театру "Чорний Квадрат" за п'ять років щотижневих показів вже стали доброю традицією, яку ми з радістю продовжуємо після карантинної перерви. Актори готують для глядачів найулюбленіші вистави, а ми створюємо затишну та безпечну атмосферу, щоб гості могли прийти відпочити душею після важкого робочого дня", - розповідає програмна директорка Caribbean Club Concert Hall Анастасія Ваганова.

У липні на гостей чекають такі вистави: "Шукаю чоловіка на кожен день" (10 липня), "Ніколи не дзвони мені, кохана" (15 липня), "Страшенно хочеться поцілувати" (17 липня), "Офіс. Запали в собі бажання" (22 липня), "Секс на пляжі - не тільки коктейль" (24 липня), "Сексом дружбу не зіпсуєш" (29 липня). Коротко розповідаємо про кожну з них.

10 липня - "Шукаю чоловіка на кожен день"

Лірична комедія про кохання. Підходить для людей, які люблять романтику на межі з казкою і happy endи. Без вульгарності, проте з еротичними моментами, без величезного філософського сенсу, однак теми вистави близькі кожному з нас. Кохання буває різне і у кожного воно своє і проявляється по-своєму. Воно живе в нас. Заради нього люди готові робити божевільні і нереальні речі. І як мало потрібно часу, щоб зрозуміти і відчути "що таке кохання і з чим його їдять?!". Сюжет вистави не такий простий, як може здатися, і в цьому його фішка.

15 липня - "Ніколи не дзвони мені, кохана"

Комедія про сексуально-любовні відносини. Як виникає кохання та як його зберегти? Як утримати чоловіка, якщо зберегти кохання не вдається? Що робити в ліжку, щоб бути ідеальною жінкою? Що робити з жінкою, щоб бути ідеальним чоловіком? І що робити не варто? Детально про секс без анатомічних подробиць. Сексуальна відвертість в цьому спектаклі зашкалює. Гумору більше, ніж зазвичай, але розумних думок не менше.

17 липня - "Страшенно хочеться поцілувати"

Що робити якщо людина, яку ти любив і любиш виходить заміж за твого друга? Чи можна зберегти любов незважаючи ні на що? І як це зробити? Що у владі наших почуттів, а над якими почуттями ми не владні? На ці питання актори будуть шукати відповіді з елегантним гумором і максимальною відвертістю. Вистава на 100% про будь-кого з нас. І якщо ця ситуація з вами ще не відбулася: "то на все свій час, – сказала бабуся і вилізла з-під коліс трамвая".

22 липня - "Офіс. Запали в собі бажання"

Цей спектакль можна було б назвати "Хроніки одного офісу". Історія про "білі комірці", яким набридло нічого не робити, і вони вирішили плюнути у вічність. У виставі є все: фірмовий іскрометний гумор, філософія, романтика, Бетмен, інтриги, поліція, що поспішають на допомогу Чіп і Дейл, любов, секс, Гогі і поезія. Але – тсссс, про це ви дізнаєтеся тільки прийшовши на виставу!

24 липня - "Секс на пляжі - не тільки коктейль"

Легкий, смішний та добрий спектакль. "Тихий, ледь чутний шум прибою, легкий морський вітерець надає відчуття свіжості, білозубий мулат підносить "Мохіто"… М’який шезлонг, відчуття легкості, сонні мрії і прокидатися не хочеться, хочеться співати від усвідомлення щастя", - так уявляли собі відпочинок біля моря герої вистави, а вийшло… А вийшло, звичайно ж, набагато цікавіше. Ще не придумали чим зайнятися у відпустці? На цьому спектаклі вам дадуть кілька порад. Приходьте!

29 липня - "Сексом дружбу не зіпсуєш"

Гостро-сексуальна комедія для дорослих з ліричним ухилом. Про любов, розтягнуту в часі, і секс, знайдений через роки. Буває так: лежиш з людиною в ліжку і думаєш, що у вас любов, а виявляється – дружба. А буває так: живеш з людиною в одному під’їзді десятки років і у вас могло б бути, але не було. Заходиш до нього по-сусідськи, і тут у вас трапляється! Як це? Чому тільки зараз? Навіщо це треба? І що з цим робити? Вистава дає відповіді на всі ці питання і, звичайно, задає нові.

Вистави мають вікове обмеження: 18+.