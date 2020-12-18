Святий Миколай у вигляді голограми вітатиме українців на Софійській площі

Голограма Святого Миколая

19.12.2020-07.01.2021

З 19 грудня по 7 січня на Софійській площі у Києві працюватиме інтерактивна голограма Святого Миколая, який кожні десять хвилин вітатиме зі святами малечу та всіх інших відвідувачів новорічної площі. Про дотримання соціальної дистанції під час перегляду привітань глядачам нагадуватиме спеціальна розмітка навколо голограми. Цифровий Миколай також відкриє головну ялинку України та завдяки доповненій реальності привітає українців у мобільному застосунку.

"Щороку під час новорічних свят десятки тисяч людей приходять на Софійську площу, де традиційно зустрічають Святого Миколая. Його запрошують додому тисячі родин, аби привітати своїх дітей. Але цього року через карантин усі літні люди мають залишатися вдома, в тому числі й Святий Миколай. Проте свято має відбутися! Тож ми звернулися до сучасних технологій, щоб доставити Миколая на головну новорічну площу України. Уявіть: його реалістична голограма в повний зріст знайомиться з вами, розповідає новорічні вірші, загадує загадки та бажає щастя в новому році. Цей інноваційний проєкт не лише заряджає святковим настроєм, а й закликає потурбуватися про літніх людей, яким зараз небезпечно виходити з дому", — розповідає представниця організаторів Віра Платонова.

У записі голографічних привітань взяв участь український актор Михайло Безпалько, який уже понад 60 років грає новорічних персонажів. Він — найстарший і найдосвідченіший Святий Миколай в Україні. 19 грудня він братиме участь у засвіченні новорічної ялинки на Софійській площі, а після короткого привітального слова з’явиться на площі вже у вигляді голограми.

Голограма на Софійській площі працюватиме кожні 10 хвилин, а впродовж трьох днів — ще й в режимі реального часу, коли Святий Миколай зможе поспілкуватися з дітьми та дорослими.

Також хочемо нагадати, що українці побачать свої новорічні вітання на Софійській площі.