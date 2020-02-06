Вистава «Ворог народу (Доктор Стокманн)»

07.02.2020

Театр російської драми імені Лесі Українки в п'ятницю, 7 лютого, на 19:00 запрошує на виставу «Ворог народу (Лікар Стокманн)».

«Ворог народу (Лікар Стокманн)» – драма за п'єсою норвезького драматурга Генріка Ібсена.

Невеличке курортне містечко в південній Норвегії спіткала надзвичайна подія: лікувальна вода, завдяки якій функціонує курорт, виявляється зараженою бактеріями і не придатною до вживання. Це відкриття належить курортному лікарю Стокманну (Олександр Кобзар), який має намір поділитися своїм дослідженням із правлінням курорту та громадськістю, аби спільними зусиллями виправити ситуацію. Але міська влада не в захваті від його сміливих прогресивних ідей, спрямованих на благо суспільства, і, маніпулюючи суспільною свідомістю, схиляє «згуртовану більшість» міських обивателів на свій бік. «Більшість ніколи не буває правою!», – кидає сміливий виклик лікар Стокманн.

Події, що відбулися понад сто років тому, в позаминулому столітті, не втрачають своєї актуальності і в наш час.

«У цьому творі є речі, на які необхідно особливо звернути увагу. Будь-яка ідея, доведена до крайності, дуже небезпечна! І небезпечна не лише для самої людини, яка це наводить, а й для тих, хто її оточує. Я маю на увазі, що навіть найщиріша людина, сповнена добрих бажань, якщо йде ва-банк, то в цьому є небезпека. … Лікар Стокманн — хороша людина, прекрасний сім’янин, але всі ці якості його не рятують. Він усе-таки втрачає і рівновагу, і розуміння того, що відбувається. Він навіть втрачає ті симпатії, які завоював у оточуючих своєю професійною діяльністю. Він втрачає вплив на людей, які його оточують, він втрачає опору. У цьому і є сама небезпека. Цієї помилки припускаються багато людей, які одержимі якоюсь ідеєю», – розповідає про виставу її постановник – литовський режисер Йонас Вайткус.

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