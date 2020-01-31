Вистава «Різдвяні марева» за п'єсою Надії Птушкіної

Різдвяні марева

02.02.2020

«Різдвяні марева» – легка, добра, «затишна» комедія за п’єсою сучасного драматурга Надії Птушкіної.

Чого тільки не трапляється з людиною під Новий рік або напередодні Різдва! Герой вистави прямує на побачення до однієї квартири, але помиляється адресою і потрапляє до іншої. Господині цієї квартири – стара діва та її хвора мати. Вони вже змирилися з думкою, що стара доживає останні дні. Донька читає матері перед сном англійського класика Ч. Діккенса, та обидві мріють про щось таке примарне, красиво-романтичне, сентиментальне, яке можливе лише в романах XIX століття.

Проте ... Щастя може прийти у дім кожного, варто лише цього забажати…