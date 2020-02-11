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Вистава «Прости. Прощай. Сміття винесу сам»

Lite » Афиша 11.02.2020 - 10:56
Вистава «Прости. Прощай. Сміття винесу сам»
Вистава «Прости. Прощай. Сміття винесу сам»

04.03.2020

Діма обожнює Олю. Оля обожнює Миколу Анатолійовича, а йому 45 років, і він одружений. Катя любить свого чоловіка. І любовний трикутник перетворюється в квадрат...

Спектакль з проекту «До і Після сексу» йшов раз на рік у січні в «Зимових історіях» на великій сцені. Хороший спектакль. Вирішили грати частіше і на камерній.

Гумору достатньо, душевні переживання зашкалюють, адже любов не знає кордонів, віку і не має совісті. У виставі багато пекучих і відвертих розмов, він зшитий з нестерпної ніжності і стерпного цинізму. Любов можна відчути з першого погляду і аж ніяк не упускати, однак можна відшукувати ціле життя і аж ніяк не відшукати. Спектакль вийшов розумно, пристрасно, ефектно, тонко, обачливо, сучасно і незважаючи на те, що він близький до мелодрами, в ньому повно гротескного гумору комедії.

  • Вистава «Прости. Прощай. Сміття винесу сам» відбудеться 4 березня в столичному Caribbean Club. Початок — о 19:00.

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Вистава «Прости. Прощай. Сміття винесу сам»

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