Вистава «Підступність і кохання» за п’єсою Фрідріха Шиллера

Підступність і кохання

02.02.2020

«Підступність і кохання» – соціально-станова трагедія (16+) за п’єсою Фрідріха Шиллера.

Палкі почуття сина президента Фердинанда до Луїзи, дівчини з простої родини, загрожують зруйнувати усі плани властолюбного батька, який має намір одружити Фердинанда на фаворитці герцога леді Мілфорд. Інтриги та злочини, розкіш герцогського оточення та злидні простолюдина – обставини, за яких розгортається любовна історія двох молодих людей.

П’єса «Підступність і кохання» принесла Шиллеру славу запеклого прибічника свободи.