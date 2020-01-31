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Вистава «Підступність і кохання» за п’єсою Фрідріха Шиллера

Lite » Афиша 31.01.2020 - 11:14
Підступність і кохання
Підступність і кохання

02.02.2020

«Підступність і кохання» – соціально-станова трагедія (16+) за п’єсою Фрідріха Шиллера.

Палкі почуття сина президента Фердинанда до Луїзи, дівчини з простої родини, загрожують зруйнувати усі плани властолюбного батька, який має намір одружити Фердинанда на фаворитці герцога леді Мілфорд. Інтриги та злочини, розкіш герцогського оточення та злидні простолюдина – обставини, за яких розгортається любовна історія двох молодих людей.

П’єса «Підступність і кохання» принесла Шиллеру славу запеклого прибічника свободи.

  • 2 лютого, 19:00
  • «Підступність і кохання» (основна сцена)
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