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Соціальна вистава "Один день малюка"

Lite » Афиша 21.12.2018 - 16:44
Соціальна вистава "Один день малюка"
Соціальна вистава "Один день малюка"

23.12.2018

23 грудня відбудеться показ соціальної вистави "Один день малюка" від благодійного театру "Місто сонця". 

Вхід за особистими запрошеннями. Оплата — благодійний внесок.

Благодійний театр "Місто сонця" створено 11 років тому — 23 грудня 2007 року.

З виставами, навчальними та пізнавальними програмами волонтери об’їздили багато інтернатів і дитячих будинків, соціальних центрів та лікарень не тільки в Києві, але й по всій Україні.

Вистава "Один день малюка" — це єдина вистава, призначена для дорослих. В ній актори намагаються розказати про проблеми інтернатних закладів на прикладі одного маленького хлопчика. 

Соціальна вистава &quot;Один день малюка&quot;

Два маленьких хлопчика. Один живе в сім'ї, інший — в дитячому будинку. Перший має люблячих батьків, другий — ніколи не бачив своєї мами...

Обидві дитини мають безліч думок:

  • вимоглива постійно потребує: їсти, спати та гратися;
  • допитлива прагне пізнати навколишній світ;
  • тривожна в усьому вбачає небезпеку, сіє страх і паніку;
  • ніжна — усіх на світі любить і виправдовує;
  • шкідлива сперечається, а часом ненавидить себе й оточуючих.

Один малюк мріє про братика, інший — прагне знайти МАМУ...

Художній керівник театру та режисер вистави — Наталія Грабовська. 

Facebook-сторінка події.

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