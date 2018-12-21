Соціальна вистава "Один день малюка"

23.12.2018
23 грудня відбудеться показ соціальної вистави "Один день малюка" від благодійного театру "Місто сонця".
Вхід за особистими запрошеннями. Оплата — благодійний внесок.
Благодійний театр "Місто сонця" створено 11 років тому — 23 грудня 2007 року.
З виставами, навчальними та пізнавальними програмами волонтери об’їздили багато інтернатів і дитячих будинків, соціальних центрів та лікарень не тільки в Києві, але й по всій Україні.
Вистава "Один день малюка" — це єдина вистава, призначена для дорослих. В ній актори намагаються розказати про проблеми інтернатних закладів на прикладі одного маленького хлопчика.
Два маленьких хлопчика. Один живе в сім'ї, інший — в дитячому будинку. Перший має люблячих батьків, другий — ніколи не бачив своєї мами...
Обидві дитини мають безліч думок:
Один малюк мріє про братика, інший — прагне знайти МАМУ...
Художній керівник театру та режисер вистави — Наталія Грабовська.