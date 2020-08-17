Популярне еротичне вар’єте-шоу "Рояль" повертається: дати перших показів

Вар’єте-шоу "Рояль" повертається в Київ

21.08.2020, 28.08.2020, 3.09.2020, 10.09.2020, 17.09.2020, 24.09.2020

Видовищне та відверте вар’єте-шоу "Рояль", що підкорило серця декількох тисяч глядачів, повертається на сцену столичного Caribbean Club Concert Hall. Перші покази після карантиної перерви відбудуться 21, 28 серпня; 3, 10, 17 та 24 вересня (квитки).

Caribbean Club представляє в Києві мистецтво вар’єте, яке з’явилось в Парижі і вже 100 років популярне у всьому світі.

"Ми на один вечір запрошуємо глядачів на побачення з Парижем! Комфортна атмосфера, напівтемрява, зручне крісло, келих ароматного вина та звабливе шоу у кращих традиціях. Тут ви не побачите вульгарних постановок. Легкий еротизм перформансу та витончена сексуальність не залишать байдужим нікого", - розповідають організатори шоу.

Вар’єте-шоу "Рояль" складається з музичних та відвертих перформансів. Оригінальне аранжування, яскраві костюми, жива музика та звабливі танцівниці – ось на цьому моменті вже можна купувати квитки!

"Ще в давньому холодному Парижі я колись мріяв, щоб у Києві також з’явилось справжнє кабаре. І ось "Рояль" - це дійсно прекрасне кабаре. І наша публіка вже знає формат та активно відвідує бурлеск-шоу. У залі я бачив людей, що люблять і розуміють цей легкий жанр. Але тут присутні важливі речі - відвертість, теплота, щирість та, безумовно, яскраві емоції!", - поділився своїми враженнями після перегляду шоу лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка.

Музичним продюсером шоу виступив знаний український музикант та композитор Олексій Боголюбов. Відомі мелодії, що потрапляють до нього, набувають нового звучання.

Хореографами-постановниками шоу стали українські танцівниці, учасниці проєктів "Танцюю для тебе" та "Танці з зірками" – Анна Паламарчук, Катерина Тришина та Світлана Черниш. Режисери досягли своєї цілі та довели, що за Кабаре не обов’язково їхати до Франції – вони створили маленький Париж у центрі Києва.

Шоу зібрало більше 20 аншлагів поспіль та підкорило серця тисяч глядачів. Тепер ваша черга насолодитися мистецтвом вар’єте!