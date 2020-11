Плани на листопад: еротичне вар’єте, театральні вистави та джазові шоу

Caribbean Club запрошує на камерні події листопада

05.11.2020-28.11.2020

В сьогоднішній реальності планувати відпустку за декілька місяців вкрай складно, але знаходити час на невеликий відпочинок після робочих буднів – важливо та необхідно. Столичний Caribbean Club пропонує запланувати найближчі вечори, щоб провести їх в затишній атмосфері.

Заклад анонсував розклад камерних подій листопада, серед них: концерт Freedom Jazz girls band, ретро-вечір Speakeasy Jazz, вистави театру "Чорний Квадрат", шоу "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" та еротичне вар’єте "Рояль".

"Всі події відбуваються при дотриманні усіх рекомендацій МОЗ та максимальних запобіжних заходах для безпеки гостей. Кількість місць на всі шоу та концерти обмежена відповідно до правил проведення заходів", – наголошує адміністрація закладу.

Ретро-вечір Speakeasy Jazz

Коли: 5 листопада, 19:00 (квитки)

Speakeasy Jazz – камерний ретро-вечір від творців шоу "Епоха Джазу". Шоу створили справжні експерти вінтажної культури – віртуозні музиканти та артистичні танцівниці. Гості вечора поринуть у дивовижну мандрівку в часи Америки початку 20-го століття.

У програмі вечора легендарна музика "золотої ери джазу": гарячий джаз Флетчера Хендерсона та Фетса Уоллера, шедеври Бенні Гудмен, Каунта Бейсі, Кеба Келлоуей, Джина Крупи, Куті Уільямса та музика біг-бендів.

Дрес-код вітається – ретро та вінтаж.

Вистави театру-студії імпровізації "Чорний Квадрат"

Коли: 6, 17,18 та 25 листопада, 19:00 (квитки)

Комедійні вистави "Чорного Квадрату" вже стали гарною традицією для тих, хто полюбляє поєднувати перегляд театральної вистави зі смачною вечерею. Зараз вистави про кохання, секс та дружбу відбуваються у Caribbean Club декілька разів на тиждень.

У листопаді на гостей закладу чекає така театральна програма: "Хто кого хоче…?" (6 листопада), "Медовий місяць" (17 листопада), "Тестостерон або Пір Духа" (18 листопада), "Topless. Усе включено" (25 листопада).

Вар’єте-шоу "Рояль"

Коли: 7, 14, 20 та 28 листопада, 19:00 (квитки)

Мистецтво вар’єте з’явилось в Парижі в 1720 році та вже 100 років популярне у всьому світі. Команда Caribbean Club створила перше і поки що єдине українське вар’єте "Рояль", яке презентували у жовтні минулого року у столичному клубі. За перші пів року показів шоу зібрало понад 20 аншлагів поспіль та підкорило серця тисяч глядачів.

Вар’єте "Рояль" складається з музичних та відвертих перформансів: оригінальні аранжування, яскраві костюми, жива музика та звабливі танцівниці. Видовищне та відверте шоу можна побачити у концерт-холі щотижня.

Шоу "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом"

Коли: 12 листопада, 19:00 (квитки)

12 листопада відбудеться улюблене шоу прихильників джазу – "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом". Гості вечора дізнаються від Олексія Когана історію створення легендарних джазових композицій: цікаві факти та спогади про їх творців, випадки з життя джазменів та цілих джаз-бендів.

"Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" – це можливість пізнати джаз по-новому та відчути його по-справжньому. Це не просто концерт. Це шоу, у якому Олексій Коган як ведучий та артист майстерно поєднує музику, гумор та неповторну дружню атмосферу.

Sax Live Show "BEST SONGS" від Freedom Jazz

Коли: 13 та 19 листопада, 19:00 (квитки)

Музичне кабаре #1 в Україні Freedom Jazz girls band зіграють вибухові концерти. Джазетки готують неймовірне Sax Live Show "BEST SONGS", в якому поєднали найкращі пісні та найяскравіші номери з різних шоу.

Авторські пісні та світові хіти "Paparazzi", "Vitamin D", "The Show Must Go On", "Personal Jesus", "Music", "Du hast", "Тает лёд" в оригінальних аранжуваннях пролунають у виконанні чарівних Freedom Jazz girls band.