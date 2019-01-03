Національна опера України: афіша в січні

01.01.2019-31.01.2019
Національна опера України підготувала в січні для поціновувачів високого мистецтва незабутні вистави. Під Старий Новий рік глядачів очікує балет-фантазія "Вечори на хуторі біля Диканьки", а на Водохрещу можна буде зануритися в балетну казку "Снігова королева".
Проект "Українські оперні зірки в світі" теж не залишився осторонь: солістка Національної опери України Людмила Монастирська і запрошена солістка Олена Бєлкіна будуть співати в опері "Норма". Але і під час новорічних свят театр не забуває про значущі дати своєї історії і країни: опера "Набукко" буде виконана на честь видатного хормейстера Льва Венедиктова, а "Реквієм" Моцарта відзначить пам'ять жертв Голокосту.
"Лускунчик", балет
Фото: О. Орлової
Лібрето М. Петіпа за мотивами однойменної казки Е. Гофмана.
3 січня, 19:00
4 січня, 12:00
5 січня, 19:00
6 січня, 12:00
"Казка про царя Салтана", опера
Фото: В. Ландар
Лібрето Володимира Бєльського за казкою Олександра Пушкіна.
4 січня, 19:00
5 січня, 12:00
Новорічно-різдвяний концерт
За участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.
6 січня, 19:00
"Корсар", балет
8 січня, 19:00
Фото: О. Путрова
Романтичний балет на 2 дії (чотири картини з прологом і епілогом) з використанням музики Лео Деліба. Музична редакція Олексія Баклана. Лібрето Віктора Яременка та Юрія Станішевського за мотивами однойменної поеми Д. Байрона за сценарієм Жюля Сен-Жоржа та Жозефа Мазільє.
"Травіата", опера
9 січня, 19:00
Лібрето Ф. Піаве за драмою "Дама з камеліями" А. Дюма-сина.
"Віденський вальс", балет
10 грудня, 19:00
Музична композиція Олексія Баклана. Лібрето і хореографія Аніко Рехвіашвілі.
Фото: О. Орлової
"Норма", опера
12 січня, 19:00
Вічна історія любовного "трикутника" і самопожертви в ім'я любові.
Лібрето Феліче Романі.
"Вечори на хуторі біля Диканьки", балет
Лібрето А. Бєлінського і В. Литвинова за мотивами творів Миколи Гоголя.
13 січня, 19:00
"Майстер і Маргарита", балет
За мотивами однойменного роману Михайла Булгакова. Музична композиція і хореографія Давида Авдиша.
15 січня, 19:00
Фото: О. Орлової
"Наталка Полтавка", опера
16 січня, 19:00
"Спартак", балет
17 січня, 19:00
"Танець як доля", концерт
18 січня, 19:00
ВЕЛИКЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ СВЯТО до 80-річчя Героя України, народного артиста України Мирослава Вантуха
"Снігова королева", балет
19 січня, 12:00 та 19:00
Лібрето Аніко Рехвіашвілі та Олексія Баклана за мотивами однойменної казки Ганса-Крістіана Андерсена
"Запорожець за Дунаєм", опера
22 січня, 19:00
Фото: Ст. Давиденко
"Моцарт і Сальєрі", опера
23 січня, 19:00 (+ Кармен-сюїта)
"За двома зайцями", балет
24 січня, 19:00
Лібрето Тетяни Андрєєвої за мотивами п'єси Михайла Старицького.
"Кармен", опера
25 січня, 19:00
"Дама з камеліями", балет
26 січня, 19:00
"Реквієм", концерт
Вольфганг Амадей Моцарт
27 січня, 19:00
"Лебедине озеро", балет
Петро Чайковський
29 січня, 19:00
"Набукко", опера
Фото: До. Панченко
Джузеппе Верді
30 січня, 19:00
"Юлій Цезар", балет
31 січня, 19:00