Національна опера України: афіша в січні

Фото: балет "Снігова королева" (прес-служба)

01.01.2019-31.01.2019

Національна опера України підготувала в січні для поціновувачів високого мистецтва незабутні вистави. Під Старий Новий рік глядачів очікує балет-фантазія "Вечори на хуторі біля Диканьки", а на Водохрещу можна буде зануритися в балетну казку "Снігова королева".

Проект "Українські оперні зірки в світі" теж не залишився осторонь: солістка Національної опери України Людмила Монастирська і запрошена солістка Олена Бєлкіна будуть співати в опері "Норма". Але і під час новорічних свят театр не забуває про значущі дати своєї історії і країни: опера "Набукко" буде виконана на честь видатного хормейстера Льва Венедиктова, а "Реквієм" Моцарта відзначить пам'ять жертв Голокосту.

"Лускунчик", балет

Фото: О. Орлової

Лібрето М. Петіпа за мотивами однойменної казки Е. Гофмана.

3 січня, 19:00

4 січня, 12:00

5 січня, 19:00

6 січня, 12:00

"Казка про царя Салтана", опера

Фото: В. Ландар

Лібрето Володимира Бєльського за казкою Олександра Пушкіна.

4 січня, 19:00

5 січня, 12:00

Новорічно-різдвяний концерт

За участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.

6 січня, 19:00

"Корсар", балет

8 січня, 19:00

Фото: О. Путрова

Романтичний балет на 2 дії (чотири картини з прологом і епілогом) з використанням музики Лео Деліба. Музична редакція Олексія Баклана. Лібрето Віктора Яременка та Юрія Станішевського за мотивами однойменної поеми Д. Байрона за сценарієм Жюля Сен-Жоржа та Жозефа Мазільє.

"Травіата", опера

9 січня, 19:00

Лібрето Ф. Піаве за драмою "Дама з камеліями" А. Дюма-сина.

"Віденський вальс", балет

10 грудня, 19:00

Музична композиція Олексія Баклана. Лібрето і хореографія Аніко Рехвіашвілі.

Фото: О. Орлової

"Норма", опера

12 січня, 19:00

Вічна історія любовного "трикутника" і самопожертви в ім'я любові.

Лібрето Феліче Романі.

"Вечори на хуторі біля Диканьки", балет

Лібрето А. Бєлінського і В. Литвинова за мотивами творів Миколи Гоголя.

13 січня, 19:00

"Майстер і Маргарита", балет

За мотивами однойменного роману Михайла Булгакова. Музична композиція і хореографія Давида Авдиша.

15 січня, 19:00

Фото: О. Орлової

"Наталка Полтавка", опера

16 січня, 19:00

"Спартак", балет

17 січня, 19:00

"Танець як доля", концерт

18 січня, 19:00

ВЕЛИКЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ СВЯТО до 80-річчя Героя України, народного артиста України Мирослава Вантуха

"Снігова королева", балет

19 січня, 12:00 та 19:00

Лібрето Аніко Рехвіашвілі та Олексія Баклана за мотивами однойменної казки Ганса-Крістіана Андерсена

"Запорожець за Дунаєм", опера

22 січня, 19:00

Фото: Ст. Давиденко

"Моцарт і Сальєрі", опера

23 січня, 19:00 (+ Кармен-сюїта)

"За двома зайцями", балет

24 січня, 19:00

Лібрето Тетяни Андрєєвої за мотивами п'єси Михайла Старицького.

"Кармен", опера

25 січня, 19:00

"Дама з камеліями", балет

26 січня, 19:00

"Реквієм", концерт

Вольфганг Амадей Моцарт

27 січня, 19:00

"Лебедине озеро", балет

Петро Чайковський

29 січня, 19:00

"Набукко", опера

Фото: До. Панченко

Джузеппе Верді

30 січня, 19:00

"Юлій Цезар", балет

31 січня, 19:00