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Мюзикл-сенсація "Гуцулка Ксеня"

Lite » Афиша 03.02.2020 - 12:57
Мюзикл-сенсація "Гуцулка Ксеня" (фото: прес-служба)
Мюзикл-сенсація "Гуцулка Ксеня" (фото: прес-служба)

26.02.2020

Проект «Гуцулка Ксеня» зібрав вже 20 аншлаги по всій Україні!

У столицю, 26 лютого вперше привезуть гучну театральну прем'єру - мюзикл «Гуцулка Ксеня», який вже охрестили справжньою театральною сенсацією. Проект зібрав понад 20 аншлагів по всій Україні і з кожним днем ​​продовжує набирати обертів.

За словами організаторів, до Києва приїде близько 90 осіб. З них 20 - це оркестр, ще 30 - актори, які будуть весь час перебувати на сцені. Команда везе з собою масштабне лазерне шоу і унікальну колекцію гуцульських шуб.

Гуцулка Ксеня, Київ, 26.02.2020 (анонс)

Народжена вистава у Івано-Франківську під керівництвом колективу Народного артиста України та лауреата Шевченківської премії Ростислава Держипільського, вистава спричинила справжню сенсацію! Підтвердження тому - 20 аншлагів поспіль та фантастична любов публіки, яка їде до Івана-Франківську з усієї України. Настав час показати цей сучасний шедевр столиці!

Мюзикл-сенсація &quot;Гуцулка Ксеня&quot;

4 причини, чому ви не можете пропустити цю подію

1. Музика легендарного українського композитора Ярослава Барнича, яка звучить у сучасному аранжуванні, написаному головним диригентом Франківського драмтеатру Богданом Ткачуком. Оркестр з 20 чудових музикантів під його керівництвом постійно знаходиться на сцені, створюючи живий та атмосферний супровід подіям та пісням вистави. Композиції настільки легкі та приємні на слух, що ці мелодії ви будете наспівувати ще не один тиждень!

2. Масштабність дійства, в якому приймають участь 30 акторів, захоплює та приголомшує, а танцювальні номери з елементами сучасної хореографії в той же час зберігають автентичний український лейтмотив.

3. Гармонійне поєднання сучасних технологій з українською автентикою. Це – справжнє шоу! Зокрема, серед костюмів можна буде побачити унікальну колекцію гуцульських гунь Руслани Гончарук. Родзинка сценічного рішення - лазерне шоу від команди «Show Service», яке створює неймовірні ефекти як на сцені, так і в залі.

4. Сюжет, такий же легкий та цікавий, як і музика мюзиклу. До Ворохти зі США прибувають українські емігранти, щоб знайти молодому хлопцеві наречену в Карпатах. Батько заповідав йому мільйон доларів, але за умови, якщо він знайде на історичній батьківщині «свідому українку» і одружиться з нею.

Прем'єра мюзиклу «Гуцулка Ксеня» відбудеться 26 лютого у Жовтневому палаці.

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