Магія продовжується: у Києві презентують циркове шоу на льоду

Циркове шоу на льоду - шоу для всієї сім’ї

19.12.2020, 24.12.2020, 25.12.2020, 26.12.2020, 27.12.2020, 28.12.2020, 29.12.2020, 30.12.2020, 01.01.2021, 2.01.2021, 3.01.2021, 7.01.2021

У Києві, услід за хелловінською постановкою "Лебедине озеро. Правдива історія" та відтворенням зимового містечка Хогсмід із потерріани, усім бажаючим презентують театралізоване льодове шоу для всієї родини "ЧАРОСВІТ".

З 19 грудня ковзанка Osocor Residence стане сценою для єдиного на теренах України цирку на льоду Saveliev Grand. За його участі тут розгорнеться казково-магічне театралізоване шоу під назвою "ЧАРОСВІТ", яке можна буде побачити 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 30 грудня і 1, 2, 3 та 7 січня о 17:00 (квитки).

Засновнику Saveliev Grand Юрію Савельєву вдалося неймовірне: зібрати кращих спортсменів та циркових артистів світу і майстерно поєднати фігурне катання й цирк в один вид мистецтва. Та такий вражаючий і видовищний, що не можна відвести погляд та стримати емоції.

Поєднання класичного циркового мистецтва з грацією фігурного катання дозволяє поглянути на циркову виставу по-новому. Запаморочливі й надзвичайно технічні трюки фігуристів, динамічний рух на льоду, ексклюзивні костюми, небачений раніше жанр та магічна атмосфера Osocor Winter Village — чи варто говорити, що похід на шоу "ЧАРОСВІТ" стане ідеальним сценарієм зимового вікенду для всієї сім’ї.

Феєричний проєкт вже зірвав овації в США, Японії, Китаї, Індонезії, Ізраїлі, Хорватії та багатьох інших куточках світу. З 19 грудня побачити його наживо зможуть відвідувачі зимового містечка у Києві. Тож не пропустіть таку ексклюзивну можливість, адже аналогів цьому шоу в Україні — просто немає!