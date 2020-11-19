Куди сходити в період "карантину вихідного дня" в Києві: афіша подій

Список івентів, які можна відвідати в період "карантину вихідного дня" в Києві (фото: Caribbean Club Concert Hall)

19.11.2020-16.12.2020

Карантин вихідного дня стимулює українців активніше планувати дозвілля в будні. Київський концерт-хол Caribbean Club обмеження на проведення концертів сприйняв як шанс щільніше спланувати графік з понеділка по п'ятницю: заклад зібрав в програму свої найкращі вистави.

"Зараз в афіші Caribbean Club є три варіанти заходів, які гарантовано перенесуть на планету любові, радості і відсутності карантину. Найближчим часом у нас відбудуться найаншлаговіші вистави театру-студії імпровізації "Чорний Квадрат", спеціальна театралізована постановка від Freedom Jazz girls band, де зібрані найкращі номери за 6 років, а також наше власне вар'єте "Рояль", яке щотижня протягом року (за винятком періоду повного карантину) з аншлагом проходить в концерт-холі", - розповідає програмний директор клубу Анастасія Ваганова

Афіша найближчих заходів концерт-холу виглядає наступним чином:

19.11 – музична вистава "BEST SONGS" від Freedom Jazz

20.11, 27.11, 4.12 та 11.12 – вар'єте "Рояль"

25.11 – вистава "Topless. Все включено"

7.12 – вистава "Роздягайся – будемо... говорити!"

16.12 – вистава "Дві смужки або Подвійна суцільна Любові"

Всі вистави проходять у камерному форматі з обмеженою кількістю глядачів – у продажу лише 100 квитків на кожну подію.