Куди сходити в період "карантину вихідного дня" в Києві: афіша подій

19.11.2020-16.12.2020
Карантин вихідного дня стимулює українців активніше планувати дозвілля в будні. Київський концерт-хол Caribbean Club обмеження на проведення концертів сприйняв як шанс щільніше спланувати графік з понеділка по п'ятницю: заклад зібрав в програму свої найкращі вистави.
"Зараз в афіші Caribbean Club є три варіанти заходів, які гарантовано перенесуть на планету любові, радості і відсутності карантину. Найближчим часом у нас відбудуться найаншлаговіші вистави театру-студії імпровізації "Чорний Квадрат", спеціальна театралізована постановка від Freedom Jazz girls band, де зібрані найкращі номери за 6 років, а також наше власне вар'єте "Рояль", яке щотижня протягом року (за винятком періоду повного карантину) з аншлагом проходить в концерт-холі", - розповідає програмний директор клубу Анастасія Ваганова
Афіша найближчих заходів концерт-холу виглядає наступним чином:
Всі вистави проходять у камерному форматі з обмеженою кількістю глядачів – у продажу лише 100 квитків на кожну подію.