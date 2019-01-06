Вистава "Гулянка у Маланки"

Фото: Гулянка у Маланки (прес-служба)

14.01.2019

Гей Гой, люди! Такі діла! Є дуже файне українське свято "Маланка", і ми з друзяками (крутецькі артісти, музиканти там разні, шо навіть по теліку їх показуют), задумали, як його зробити так, щоб всім було класно, святково і веселково.

Ідея всім нравиться, бо теє — український Карнавал. Та таке подумалось, нашо нам той Новий рік зустрічати, що його Петро 1-й постановив. У нас є свій івент, що його розкручують ще з дохристиянських часів. Святкується Маланка і Василя, або Щедрий вечір, або по-совковому Старий Новий рік, з 13 на 14 січня, та аж до Водохреща.

Мати-земле! Це ж треба, пам’ять яка в людей, що навіть совок не знищив того свята. Тому ми і подумали: якщо воно при совку не вмерло, то й зараз буде жити. Громадо! Звертаємось до вас! Маланкуйте! Водіть Козу! Пускайте щедрівників! Співайте самі! І буде вам щастя! Приходьте і підтримайте своє свято! Хлопці в цей день стають Маланками, а кралі — Василями! Робіть Маски і костюми, та відривайтеся!

Режисер: Олена Щурська

Хореограф: Ксенія Іваненко

Художник: Віра Крутіліна

Актори: Артем Ємцов, Анна Сирбу, Наталя Доля, Євген Авдєєнко, В’ячеслав Ніколаєнко, Артем Атаманюк, Катерина Супрун, Ігор Завгородній, гурт "А`лЯ Parterr", гурт "GG ГУЛЯЙГОРОД".

Відео: Гулянка у Маланки, тизер (Youtube-канал Вячеслав Николаенко)

До самотньої вдови Маланки "Втретьомупоколіннікиянки" щороку приходить дух ії померлого чоловіка етнографа і дослідника Василя Васильовича. І стається це щороку з 13 на 14 грудня (на Василя). Вона, як завжди, чекає його, але страшенно хвилюється. Спокою їй не дає почуття провини перед чоловіком і вона відчуває, що сьогодні щось має статися… і стається, бо до неї приходять в цей вечір багато дивовижних гостей…

Виставу треба дивитись з метою терапевтичних процедур: для зняття злих чар, ментальних страхів, перезапуску генетичного коду. При підготовці до вистави отримали консультації у Мольфарки.

P. S. Та, це ше не все: в кінці буде гоцалка!

Тривалість - 1 год. 50 хв. без антракту.

Ціна - 100-500 грн.

Квитки можна купити за посиланням.