Даша Астаф'єва стане зірковою гостею еротичного вар'єте "Рояль" (21+)

Даша Астаф'єва стане зірковою гостею еротичного вар'єте "Рояль"

20.02.2020

Перше в Україні вар'єте "Рояль", яке вже зібрало понад 15 аншлагів, продовжує дивувати гостей сюрпризами. Організатори шоу привідкрили завісу та розповіли ще одну довгоочікувану новину.

20 лютого найсексуальніша українська співачка Даша Астаф'єва стане зірковою гостею еротичного шоу. Для виступу співачка готує спеціальний номер з режисерами шоу "Рояль". Постановники обіцяють, що гості будуть приємно здивовані – вони відкриють для себе нове амплуа співачки.

"Я велика прихильниця вінтажної естетики вже багато років. Мені давно хотілося проявити себе в цьому напрямку, тому що сам стиль мені дуже близький. І, якщо у фотосесіях я знайома з ним вже достатньо, то в рамках шоу для мене це новий та цікавий крок. У легендарних кабаре Парижа та Нью-Йорка, на жаль, я ще не встигла побувати, тому участь у вар'єте "Рояль" для мене особливо відповідальна!", - ділиться Даша Астаф'єва.

Вар'єте "Рояль"

Нагадаємо, що вар'єте "Рояль" складається з відвертих музичних перформансів. Оригінальне аранжування, яскраві костюми, жива музика та звабливі танцівниці чекають на гостей шоу.

"Мені здається, вар'єте "Рояль" – чудова ідея трохи розбурхати культурне життя нашого міста і, у перспективі, зробити це доброю традицією!", - додала Даша Астаф'єва.

Найближчі покази вар'єте, що вже підкорило серця кількох тисяч глядачів, відбудуться: 20, 27 лютого, 6, 13, 27 березня, 4, 10, 17, 23 і 30 квітня.

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