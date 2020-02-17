Даша Астаф'єва стане зірковою гостею еротичного вар'єте "Рояль" (21+)

20.02.2020
Перше в Україні вар'єте "Рояль", яке вже зібрало понад 15 аншлагів, продовжує дивувати гостей сюрпризами. Організатори шоу привідкрили завісу та розповіли ще одну довгоочікувану новину.
20 лютого найсексуальніша українська співачка Даша Астаф'єва стане зірковою гостею еротичного шоу. Для виступу співачка готує спеціальний номер з режисерами шоу "Рояль". Постановники обіцяють, що гості будуть приємно здивовані – вони відкриють для себе нове амплуа співачки.
Вар'єте "Рояль"
Нагадаємо, що вар'єте "Рояль" складається з відвертих музичних перформансів. Оригінальне аранжування, яскраві костюми, жива музика та звабливі танцівниці чекають на гостей шоу.
Найближчі покази вар'єте, що вже підкорило серця кількох тисяч глядачів, відбудуться: 20, 27 лютого, 6, 13, 27 березня, 4, 10, 17, 23 і 30 квітня.