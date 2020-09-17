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"Чорний квадрат" покаже легку історію про складні стосунки між чоловіком і жінкою

Lite » Афиша 17.09.2020 - 16:16
"Жінки оптом і в роздріб" покажуть у Києві
"Жінки оптом і в роздріб" покажуть у Києві

24.09.2020

24 вересня в івент-просторі PMHUB відбудеться вистава театру-студії "Чорний квадрат" (квитки).

"Жінки оптом і в роздріб" - комедія про стосунки між чоловіком та жінкою. Десь вони дуже заплутані, десь — ніжні та зворушливі, а іноді — просто кумедні. Але ці історії знайомі кожному на емоційному чи навіть інтуїтивному рівні.

Це вистава не про філософію та закручений сюжет: тут нема роздумів про смисл життя чи трагічність долі. Це легка та гостра розповідь, що точно викликає емоції та підніме настрій кожному.

У ролях: Олексій Курилко, Ірина Когут, Анатолій Нейолов, Кирило Нікітенко, Олександр Розвяков, Ірина Бондар, Ольга Сафіна.

&quot;Чорний квадрат&quot; покаже легку історію про складні стосунки між чоловіком і жінкою

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