Повернення Леоніда Плюща: дві книги, без яких годі уявити 20 століття

Фото: Розмова Оксани Забужко, Ростислава Семківа та Ліліани Вежбовської (прес-служба видавництва "Комора")

26.11.2018

26 листопада о 19.00 видавництво "Комора" запрошує на розмову Оксани Забужко, Ростислава Семківа та Ліліани Вежбовської "Повернення Леоніда Плюща" про дві книги, без яких годі уявити 20 століття.



Приводом для розмови є видання мемуарів "У карнавалі історії" та літературознавчої праці Леоніда Плюща "Його таємниця, або “Прекрасна ложа” Хвильового", що вийшли за підтримки Українського культурного фонду.



Учасники розмови:

Оксана Забужко ― письменниця, філософиня і публічна інтелектуалка;

Ростислав Семків ― літературознавець;

Ліліана Вежбовська ― мистецтвознавиця.

Фото: Розмова Оксани Забужко, Ростислава Семківа та Ліліани Вежбовської "Повернення Леоніда Плюща" про дві книги, без яких годі уявити 20 століття (прес-служба видавництва "Комора")

Вхід: 100 грн.

Обов'язкова реєстрація та передоплата: http://bit.ly/2OIlBKQ

Кількість місць обмежена.



Обидві книги відвідувачі отримають у подарунок наприкінці заходу.

Зверніть увагу: у день події вартість становитиме 120 грн.

"Карнавал" для мене унікальний насамперед тим, що це "автопортрет" не так навіть Леоніда Плюща на відтинку від дитинства до еміґрації з СРСР, а радше Плющевого інтелекту: історія його пробудження, розвитку і конфлікту з політичною системою, чиєю сутнісною ознакою був якраз войовничий антиінтелектуалізм, думковбивство.

Оксана Забужко

Внаслідок понад двадцятилітніх неймовірно (відчайдушно!) прискіпливих досліджень прози й поезії Хвильового, Плющ не тільки здобув собі <...> безперечне серед хвильовознавців місце "найбільш творчого читача" його текстів, що проникає в глибинні надра не тільки окремих творів, сюжетів, слів та символів, а й фонем і "запахів слів", — а також спромігся представити повністю ориґінальну та вельми переконливу інтерпретацію провідних літературних засобів, які визначають ключ до розуміння всієї поетики Хвильового, ба навіть "його таємниці", про яку письменник говорив за два тижні перед смертю Аркадієві Любченкові.

Марко Роберт Стех

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