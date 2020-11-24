Книга "Провінціал": історія величного життя на зламі епох

Олексій Філановський (фото: прес-служба)

2020

"Провінціал" — це перша художня книга Олексія Філановського, та чи не єдиний в українській літературі роман про Середньовічну Європу. Олексій досвідчений маркетолог, що написав близько сотні статей на тему маркетингу і вже видав "Головну маркетингову книгу" спільно з видавництвом "Фабула". Отож про що його новий роман "Провінціал" і чому саме він вартий уваги читача?

Історичний роман, сповнений безліччю цікавих та змістовних фактів і деталей про цю загадкову епоху, навколо якої є безліч міфів і суперечностей. І не дарма, адже автор за освітою — історик. Тому читаючи роман, можна скласти повну картину життя людей у 14 столітті. Саме така глобальна розповідь про долю головного героя книги, допомагає простежити за змінами, які відбулися у суспільстві, політиці, економіці.

Цей роман – про людину, яка присвятила життя збагаченню і процвітанню Святого Престолу і картезіанського ордену. Звати його Дефан. На початку чотирнадцятого століття він починав свою кар’єру послушника у монастирі Шартрез-де-Вільнев, а завершив її кардиналом і управителем скарбниці папського двору. Саме він створив унікальну фінансову систему, відкривши нові джерела доходів і заклавши основи сучасної економіки. Він першим почав використовувати банки як фінансові оператори, "монетизував" віру, заклав основи книжкової торгівлі, ввів систему безготівкових розрахунків і створив продукти, які принесли світову славу картезіанцям

У книзі ви дізнаєтесь більше про часи, коли грецька культура і римська цивілізація були забуті, а до появи Відродження залишалося ще більше ста років. Тоді люди практично не вміли читати та рахувати, а рукописні зібрання належали обраним. Але водночас італійці придумали банки, бухгалтерів та фінансистів. З'явилася перша валюта, а на кладовищі чуми зароджувалась сучасна Європа. У романі автор показав, що Середньовіччя було не таким похмурим, яким його уявляють сьогодні.

"Провінціал" — це перш за все історія мовчазного і сором'язливого підлітка, який перетворився на легенду. Дефан народився в Провансі, а опинився в епіцентрі європейської політики. Він став кардиналом, і керував прообразом майбутнього "Банку Ватикану". Книга торкається його життя в монастирі, ордену, папського престолу, витоків фінансової системи в Європі, і навіть основ маркетингу і менеджменту.

Дафан познайомився з таємницями банківської справи, пізнав геніальну простоту "подвійного запису" та стояв біля витоків фінансової революції.

Наполеглива праця і рідкісна успішність подарувала Дефану перші звершення. Він мав швидкий розум, терпіння, і здатність до систематизації знань. Дефан досить суперечливий як персонаж, але саме це робить його справжнім і цікавим читачеві. Він любив життя, плотські насолоди, його важко назвати по-справжньому релігійним. Він неідеальний: порушував заповіді і будував життя за власними правилами, проте щиро намагався донести цю позицію до всіх, хто його слухав. Це справді велична постать, яка випереджала час, випереджала цілу епоху Він не мислив себе без активної діяльності та жив повним життям. А життя його поступово обросло легендами і чутками.

Книга містить усе для захопливого сюжету: інтриги, любовні історії, підстави і боротьбу, факти із життя людей більш ніж 700 років тому. Книга про те, як вони кохали та ненавиділи, раділи і страждали, пили і творили. Мораль і аморальність — це теж теми, які не оминає письменник.

Загалом роман переконливий, інтелектуальний та вишуканий. Він сподобається тим, хто цікавиться питанням, чому папський престол раптом виїхав з Рима, а церква зайнялася мирськими справами. Зацікавить, звісно, і величною історією життя унікальної особистості і тим, що відкриє завіси про те, яким Середньовіччя було насправді.