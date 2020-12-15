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"Зимові дива": справжня музична магія від дітей-віртуозів у День святого Миколая

Lite » Афиша 15.12.2020 - 15:13
19 грудня біля головної ялинки на Софійській площі презентують казковий концерт
19 грудня біля головної ялинки на Софійській площі презентують казковий концерт

19.12.2020

Дехто вважає "тіктокерів" героями нашого часу, але в Україні є безліч обдарованих хлопців та дівчат, які в офлайні доводять своїм талантом, що варті визнання. Ба більше, саме вони створюють музичне майбутнє країни. Юні музиканти і вокалісти, які чи не з пелюшок підкорюють головні класичні сцени світу, поділяться з вами своєю магією в найдобріше свято року – День святого Миколая.

Упродовж кількох місяців Благодійний фонд "Відкрита музика міста" за підтримки Українського культурного фонду працювали над масштабним музичним концертом "Зимові дива" за участю найталановитіших дітей України із 4-х видатних спеціалізованих шкіл, де виховують справжніх віртуозів:

  • Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Миколи Лисенка;
  • Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені професора Петра Столярського;
  • Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат;
  • Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Соломії Крушельницької.

Зокрема, серед учасників – хор хлопчиків та юнаків, солісти-віртуози, що грають на скрипці, фортепіано, саксофоні, ксилофоні, гобої, віолончелі, а також ансамблі бандуристів та арфістів.

Трансляція концерту класичної музики у виконанні юних музикантів відбудеться 19 грудня о 19:00 біля головної ялинки країни на Софійській площі та на YouTube-каналі Фонду "Відкрита музика міста". Ви почуєте найзворушливіші мелодії – від легендарного "Щедрика" Леонтовича та Ave Maria Шуберта до танго, музики Вівальді, Венявського та інших композиторів.

Ініціативу вже підтримали зіркові друзі Фонду, зокрема, Аліна Паш, Дмитро Шуров, ONUKA та інші артисти.

Теги: Квартет И
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