YOAV виступить у Києві в рамках Multiverse Tour 2019

YOAV (фото: facebook.com/Yoavmusic)

27.02.2019

YOAV повертається в Україну з презентацією нового альбому "Multiverse". 27 лютого музикант відзначить десятиліття творчості на сцені клубу Atlas. Початок грандіозного і довгоочікуваного дійства - о 19:00 (квитки).

Реліз четвертого студійного альбому співака і музиканта з Ізраїлю, який більшу частину життя провів у ПАР, відбувся 7 вересня 2018 року.

У новій платівці YOAV експериментує зі стилем і звучанням, уходить в альтернативний поп та електронний тріп-хоп.

Відео: YouTube/Yoavmusic

Зазначимо, що кожен свій альбом артист записує в новій країні, що робить його “музикантом світу".

Стиль музики YOAV складно визначити: він змішує все від кантрі і фольку до техно і інді. При цьому для створення музики він використовує тільки гітару, застосовуючи її як струнний, так і перкусійний і навіть духовий інструмент.

Відео: YouTube/Yoavmusic