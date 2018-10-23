ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

YOAV виступить у Києві в рамках Multiverse Tour 2019

Lite » Афиша 23.10.2018 - 13:30
YOAV (фото: facebook.com/Yoavmusic)
YOAV (фото: facebook.com/Yoavmusic)

27.02.2019

YOAV повертається в Україну з презентацією нового альбому "Multiverse". 27 лютого музикант відзначить десятиліття творчості на сцені клубу Atlas. Початок грандіозного і довгоочікуваного дійства - о 19:00 (квитки).

Реліз четвертого студійного альбому співака і музиканта з Ізраїлю, який більшу частину життя провів у ПАР, відбувся 7 вересня 2018 року.

У новій платівці YOAV експериментує зі стилем і звучанням, уходить в альтернативний поп та електронний тріп-хоп.

Відео: YouTube/Yoavmusic

Зазначимо, що кожен свій альбом артист записує в новій країні, що робить його “музикантом світу".

Стиль музики YOAV складно визначити: він змішує все від кантрі і фольку до техно і інді. При цьому для створення музики він використовує тільки гітару, застосовуючи її як струнний, так і перкусійний і навіть духовий інструмент.

Відео: YouTube/Yoavmusic

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся