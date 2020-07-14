"Я люблю - и, значит, я живу!": у Києві відбудеться вечір пам'яті Висоцького

25.07.2020
25 липня Олексій Горбунов та гурт "Грусть пілота" зіграють камерний концерт "Висоцький", присвячений артисту, чий талант вже декілька десятиліть не втрачає любов прихильників. Традиційно у затишному Caribbean Club Concert Hall музиканти згадають дивовижну та непересічну особистість – Володимира Висоцького.
Володимир Висоцький написав близько 800 пісень. Він приміряв на себе різні амплуа і в кожному був щирий – поет, романтик, хуліган, актор, неймовірний артист. Його життєва правдива лірика ніби звучала для всіх і для кожного особисто.
"Висоцький - це як перша цигарка, перша пластинка The Rolling Stones або The Beatles. Перше й те, що запам’ятається на все життя", - говорить Олексій Горбунов.
Олексій Горбунов не прагне бути "Висоцьким". Імітацію та наслідування він називає кривлянням та зневажає. В його виконанні "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" лунають інакше ніж в оригіналі, але щиро, затишно та по-домашньому.
25 липня на гостей чекає камерне спілкування, вірші, цікаві невигадані історії життя з-за лаштунків та улюблені твори у виконанні Олексія Горбунова та гурту "Грусть пілота".
Через правила карантину, кількість місць дуже обмежена - лише 100 квитків. Купити квитки можна на сайті.