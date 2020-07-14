"Я люблю - и, значит, я живу!": у Києві відбудеться вечір пам'яті Висоцького

У Києві відбудеться вечір пам'яті Володимира Висоцького

25.07.2020

25 липня Олексій Горбунов та гурт "Грусть пілота" зіграють камерний концерт "Висоцький", присвячений артисту, чий талант вже декілька десятиліть не втрачає любов прихильників. Традиційно у затишному Caribbean Club Concert Hall музиканти згадають дивовижну та непересічну особистість – Володимира Висоцького.

Володимир Висоцький написав близько 800 пісень. Він приміряв на себе різні амплуа і в кожному був щирий – поет, романтик, хуліган, актор, неймовірний артист. Його життєва правдива лірика ніби звучала для всіх і для кожного особисто.

"Висоцький - це як перша цигарка, перша пластинка The Rolling Stones або The Beatles. Перше й те, що запам’ятається на все життя", - говорить Олексій Горбунов.

Олексій Горбунов не прагне бути "Висоцьким". Імітацію та наслідування він називає кривлянням та зневажає. В його виконанні "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" лунають інакше ніж в оригіналі, але щиро, затишно та по-домашньому.

25 липня на гостей чекає камерне спілкування, вірші, цікаві невигадані історії життя з-за лаштунків та улюблені твори у виконанні Олексія Горбунова та гурту "Грусть пілота".

Через правила карантину, кількість місць дуже обмежена - лише 100 квитків. Купити квитки можна на сайті.