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Vivaldianno. Місто Дзеркал: вперше в Україні 3D-шоу світового масштабу

Lite » Афиша 06.12.2018 - 18:07
Афіша заходу
Афіша заходу

27.02.2019, 01.03.2019

27 лютого в Одесі (Театр Опери та Балету) і 1 березня в Києві (Палац "Україна") відбудеться 3D-шоу світового масштабу - "Vivaldianno: Місто Дзеркал".

"Vivaldianno: Місто Дзеркал" – грандіозне концертне шоу, чарівна ілюзія та фантастичне дійство з неймовірними спецефектами. Підтверджують ці слова до відмови заповнені зали та овації глядачів по всьому світу. Саме так в різних країнах світу вражає уяву 3D-перформанс, у якому велика класика переплітається з сучасним мистецтвом.

На одній сцені для вас гратимуть і створюватимуть 3D-ілюзію світові зірки сучасної класичної музичної сцени: Тіна Гуо, Роман Паточка, Мартіна Бачова, Тереза Ковальова, Ярослав Свець, які грали та виступали разом із багатьма світовими зірками – Карлосом Сантаной, Пітером Гебріелем, Стіві Уандером, Хансом Ціммером, групою Foo Fighters, знаменитим Cirque du Soleil та іншими

В основі проекту – історія життя і творчості генія епохи бароко, великого італійського композитора Антоніо Вівальді. Історія повна надій і розчарувань. Завдяки 3D-анімації, танцювальним і театральним сценам, безсмертні твори Антоніо Вівальді постають перед глядачами в новому світлі.

Унікальна культурна подія об’єднує в собі кілька жанрів: класична музика і рок, балет і бразильські танці, театр і вражаючу візуалізацію. Безсмертні твори Антоніо Вівальді, відображені в дзеркалі сучасності, не залишать байдужим жодного глядача.

Так що, не пропустіть можливість побачити все це на власні очі! Квитки можна купити за посиланням.

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