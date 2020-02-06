"Вар'яти" запрошують на ювілей

Сергій Притула і "Вар'яти"

21.05.2020

Актор і шоумен Сергій Притула та його команда у травні відзначають ювілей свого проекту "Вар'яти". Десять років тому в Тернополі, на батьківщині Притули, відбувся перший виступ під назвою "Перше україномовне гумор-шоу "Вар'яти", з листопада 2016-го телепроект виходить на "Новому каналі". А двічі на рік, до дня народження й перед Новим роком, гумористи дають концерти, які завжди проходять з аншлагами. За це час хлопці жодного разу не повторювалися. Їхні номери завжди яскраві та цікаві.

Навіть якщо ви дивилися всі випуски "Вар'ятів" і не раз бували на їхніх живих виступах, цього разу команді все одно вдасться вас здивувати – на честь ювілею проект готує абсолютно нову програму. Тут буде багато кумедних сценок, влучний стендап, учасники змагатимуться в гумористичних баттлах і покажуть свій фірмовий імпровіз. Це варто побачити, адже створювати жарти прямо на сцені – головна фішка артистів.

Усім любителям якісного україномовного гумору, без політики й вульгарності, із влучними жартами з нашого повсякденного життя рекомендуємо відвідати концерт 21 травня 2020 року в Палаці "Україна" (квитки). Тут кожен може впізнати себе, членів сім'ї, далеких родичів, начальство й навіть сусідів. Сергій із колегами точно передають характери та віртуозно втілюють знайомі всім образи. "Вар'яти" допоможуть поглянути на наше непросте життя з гумором і здоровою українською іронією.

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