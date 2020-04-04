На UNDERHILL MUSIC TV виступлять Alex Famous та LAGANZA

05.04.2020

Серія онлайн-вечірок фестивального телебачення UNDERHILL MUSIC TV продовжується. Карантин – хороший привід залишатися вдома, але не привід постійно сумувати. Команда фестивалю UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL готова взяти на себе задачу зробити справжній концерт та подарувати його слухачам, не виходячи з дому (дивитися).

П’ятого квітня на підписників чекає сет одразу трьох унікальних діджеїв. Розпочне вечірку Alex Famous – відомий київський діджей та саундпродюсер.

Після нього виступить діджейка LAGANZA – унікальна артистка, яка, чи не єдина в Україні, грає на лазерній арфі, а також активно користується міді-клавіатурою Roli під час своїх виступів. Також LAGANZA є співачкою, дизайнеркою одягу та учасницею останнього сезону ТБ-шоу "Холостяк".

Закриватиме вечір Super DJ Mavr – меломан та колекціонер, засновник та керівник культового вінілового магазину Diskultura та діджей багатьох київських вечірок.

Розклад виступів виглядає таким чином:

19:00 - Alex Famous

20:00 - LAGANZA

21:00 - Super DJ MAVR

Наразі на UNDERHILL MUSIC TV вже зіграли: гурт [O], Олег Скрипка, Фагот із ТНМК, СКАЙ, DJ Lutique, MalYar, Kolya Liner, Vlad Yaki, Fellmark, Lirity, Vlad Jet, Арсен Мірзоян та інші.

До онлайн-вечірок можна долучатися активно, коментувати, лайкати та задавати запитання. Можна ж увімкнути їх як супровід вашого вечора. У будь-якому разі прямий ефір зробить ваш домашній вечір набагато яскравішим!