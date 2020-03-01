В Україну їде один з найвідоміших баяністів світу Єгор Забєлов

Єгор Забєлов

02.04.2020

Один з найвідоміших баяністів світового андеграунду Єгор Забєлов презентував свій дебютний сольний альбом "NITI" і представить його в Україні.

Нова робота музиканта - це квінтесенція фірмового звучання Єгора Забєлова, для якого складно застосувати будь-яке з існуючих визначень. Зазначимо, що продюсером і звукорежисером запису виступив український музикант і продюсер, співзасновник групи "Океан Ельзи" Юрій Хусточка. Платівка була записана в Парижі за три дні, ще три місяці зайняв пост-продакшн. Для роботи над альбомом Єгор вибрав вінтажний кнопковий акордеон з Німеччини, з яким трохи поекспериментував в пошуках потрібного звучання.

Сім інструментальних композицій переносять в яскравий кінематографічний світ, створений музикантом. Різкі зміни темпів, експресивні люті мелодії, що чергуються з тихими і інтимними п'єсами, створюють цілий всесвіт, в якому кожен слухач знайде щось для себе.

"Музика перероблялася під впливом книг афганського письменника Халеда Хоссейні. Ті думки і почуття, які виникли при читанні, сформували основу бачення, ідею і кульмінаційну точку мого музичного оповідання - це переживання і трагедія окремо взятої людини, яка ховається від наших очей за масштабом подій, що відбуваються навколо і за відстанню відокремлює нас один від одного", - розповідає Забєлов.

Єгор Забєлов - NITI

А вже скоро українці зможуть почути нові композиції музиканта. 2 квітня Забєлов виступить у Києві (Планетарій), 3 квітня - в Одесі (Великий зал готелю "Лондонська") і 4 квітня артист зіграє в Харкові (клуб " Pintagon).