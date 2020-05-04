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Українські зірки зіграють в рамках глобального проєкту #SAVETHENIGHT

Lite » Афиша 04.05.2020 - 16:58
Cape Cod зіграє сет в рамках #SAVETHENIGHT
Cape Cod зіграє сет в рамках #SAVETHENIGHT

07.05.2020-28.05.2020

Українські музиканти зіграють сети в рамках глобального проєкту #SAVETHENIGHT — на підтримку нічного життя.

#SAVETHENIGHT — це можливість підтримати творчих людей у всьому світі та повернути їх в наше життя. Тепер кожен, навіть з дому, може влаштувати вечірку в форматі онлайн, запросивши на неї одного з Майстерів проєкту абсолютно безкоштовно.

Уже зараз на сайті доступні для броні Майстер-класи від діджеїв і міксологів, кухарів і вуличних фокусників, танцюристів і музикантів.

Україна однією з перших приєдналася до ініціативи. У рамках проєкту локальну сцену представляють електронний проект Cape Cod саунд-продюсера Максима Сикаленко; музичний міксолог Rustam, який вже понад 20 років відкриває світові незвідані грані Funk, Boogie і Soviet Groove; один з ключових гравців української техно-сцени і творець проекту Rhythm Büro Na Nich; техно-продюсерка і радіоведуча Poly Chain; саунд продюсер і один з головних представників нової хвилі на електронній сцені Bejenec; мультижанровий експериментатор і продюсер Sasha Zlykh.

Як зазначають ідеологи проекту, мета #SAVETHENIGHT — це не тільки підтримка творчих людей у всьому світі, але також ще один спосіб розважити тих, хто не уявляє свого життя без клубної культури. Отже, ініціатива родом з німецької столиці, стане першим у світі букінг-сервісом для організації вечірок в онлайн-форматі. Розклад виступів і повний список артистів — вже на сайті.

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