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Українські зірки візьмуть участь в акції #стопкультурнийкарантин

Lite » Афиша 11.05.2020 - 12:50
В містах України пройде акція #стопкультурнийкарантин
В містах України пройде акція #стопкультурнийкарантин

12.05.2020

Ще у березні пандемія COVID-19 зупинила весь світ. Уряди інших країн активно впроваджують програми підтримки населення та бізнесу, планують поетапні виходи з карантину та прогнозують ймовірні сценарії для індустрій, український уряд ще тільки розробляє шляхи подолання кризи.

Наразі закладам громадського харчування дозволили обладнати літні майданчики, перукарням — попередній запис та чіткі вимоги соціальної дистанції, навіть для торговельно-розважальних центрів — обмеження щодо кількості відвідувачів.

При цьому сфера креативних індустрій та видовищних заходів знаходиться у забутті. Понад 250 000 офіційних працівників сьогодні опинилися без роботи, в уряді не існує сценарію для них.

Саме тому культурна індустрія об’єднується, щоб звернути на себе увагу.

Артисти, актори, музиканти, балетмейстери, організатори заходів, кінотеатри, івент агенції, технічний персонал світла, звуку та сцени, декоратори, журналісти, піарники, маркетологи та квиткові оператори — професіонали, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни.

12 травня о 22:00 на знакових локаціях українських міст увімкнуть промені світла, спрямовані в небо. Головний меседж мирної акції, кажуть організатори: "Побачте нас! Почуйте нас! Дайте можливість працювати, поговоріть з нами про те, як спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України!"

Більше деталей про акцію можна дізнатися за посиланням.

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