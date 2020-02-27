Дивовижна мандрівка в часі до Америки початку 20 століття: у Києві пройде шоу "Епоха Джазу"

У Києві пройде шоу "Епоха Джазу"

01.03.2020

1 березня у Caribbean Club Concert Hall відбудеться музично-танцювальне ретро-шоу "Епоха Джазу". Гості зануряться у часи гарної музики, вишуканих нарядів та шалених танців (квитки).

Jazz Age show (promo video)

Ретро-шоу "Епоха Джазу" проведе вас шляхом свінгового ритму, від його загадкового народження до найбільшого розквіту. Від Нового Орлеану до Чикаго, через Нью-Йоркський Харлем і голівудські фільми під найяскравіші хіти 20-40х.

В цей вечір у Caribbean Club Concert Hall: музика, яка підняла на вуха Америку, а потім і весь світ. Танці, для яких підлогу міняли ледь не кожен сезон. Наживо прозвучать шедеври Бенні Гудмена, Флетчера Хендерсона, Фетса Уоллера, Каунта Бейсі, Кеба Келлоуея, Джина Крупи, Куті Уільямса та музика біг-бендів.

Родзинкою шоу є єдиний в Україні хорус-лайн Shiny Stockings та їх божевільні ритми золотої ери джазу. Синхронність, складні ритми, традиції жіночих колективів золотої ери джазу, яскраві костюми.

Під живий супровід вони танцюють чарльстон, джаз, лінді-хоп, блюз, шег, бальбоа, занурюють в атмосферу 20-40х років, відтворюють легендарні перформанси та створюють авторські.

Неможливо точно сказати де, коли і з кого все почалося. Джаз увібрав у себе африканські ритми і церковні пісні, європейську гармонію і афроамериканський фольклор, енергію регтайму та голос блюзу. Енергія, якої вистачило б, щоб освітити весь Київ. Усе це - джаз.

1 березня гості Caribbean Club Concert Hall стануть свідками незабутнього шоу, створеного експертами стилю, зберігачами вінтажної культури, професійними музикантами та артистичними танцівницями!