Циганський самородок Andro виступить у Києві

Andro

22.03.2020

Молодий співак Андро Кузнєцов – чистокровний циган, він навіть жив із батьками в таборі. Проте хлопець отримав гімназійну освіту, а під час навчання захопився музикою і дуже скоро усвідомив, що вже не уявляє своє життя без неї. На його рішення стати артистом багато в чому вплинув дідусь Андро, який мав прекрасний голос і в молоді роки виступав у циганському ансамблі "Романе Щаве", який гастролював по всьому СРСР. Дід одразу помітив у хлопчика здібності до музики й наполіг на тому, щоб онук брав уроки вокалу.

Андро зумів виробити фірмовий стиль виконання – він віртуозно вплітає в свої композиції рідні циганські мотиви, який надають його творчості особливого шарму. Головна тема пісень – стосунки між чоловіком і жінкою. У 2016 році співак представив дебютний кліп на пісню "Здивуй мене" – романтичне відео про кохання юнака-учня до молодої вчительки, в ролі якої знялася українська актриса Вікторія Варлей.

Andro постійно експериментував з різними музичними жанрами, зокрема спробував себе в репі. Після появи в інтернеті пісень "Инопланетянин", "Ночной рейс", "Замело", "Болен твоей улыбкой" його популярність у цьому напрямі постійно зростає.

22 березня о 19:00 Andro виступить у Stereo Plaza (квитки). Харизматична зовнішність, сильний і чуттєвий голос та пісні, зачіпають за живе, а також секретний артист, який складе йому компанію, – достатні аргументи, щоб відвідати цей концерт.