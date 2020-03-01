Територія А: 25-річчя культової програми

Територія А святкує ювілей

17.03.2020

Важко знайти українця, який в 1990-х роках не стежив за першим і найвідомішим хіт-параді "Територія А" на телеканалі ICTV.

Перший ефір мистецького каналу "Територія А" вийшов 17 березня 1995 року – у форматі проекту про українське мистецтво та культуру, з репортажами про різні події та інтерв’ю з кумирами. Але значно більшу популярність здобув саме щотижневий хіт-парад кліпів (стартував 17 вересня 1995-го), у якому за результатами голосування глядачів обирали найкращих артистів – спочатку у програмі було 5 місць, потом 10, далі 20, а згодом 40. У кінці тижня двоє останніх у списку учасників давали місце новим кліпам. Це була справді культова музична програма, яка сприяла популяризації творчості молодих українських виконавців та україномовного контенту на телебаченні й загалом у шоу-бізнесі.

Фан-клуби "Території А" діяли в різних містах країни, а концерти, організовані агенцією, завжди проходили з аншлагами. З хіт-параду 90-х почалася популярність гуртів "Аква Вита", "ВАН-ГОГ", "Фантом-2", "Степ", "ВУЗВ", "The ВЙО", Green Grey, співаків Юрка Юрченка, Олександра Пономарьова, Ірини Білик, Ольги Юнакової, Марини Одольської та багатьох інших.

Мистецька агенція "Територія А" та її засновниця й незмінна ведуча хіт-параду Анжеліка Рудницька збирають зірок української сцени, які починали свій творчий шлях разом із легендарною програмою, щоб разом відзначити її 25-річчя. Усіх шанувальників запрошують на великий ювілейний концерт, який відбудеться 17 березня 2020 року о 19:00 у Центрі культури та мистецтв НТУУ "КПІ" (квитки).