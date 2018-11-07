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Teleman уперше зіграють в Україні у рамках Selector Live

Lite » Афиша 07.11.2018 - 18:28
Teleman (фото: facebook.com/Telemanmusic)
Teleman (фото: facebook.com/Telemanmusic)

10.11.2018

10 листопада в рамках серії концертів Selector Live у київському клубі Bel’ Etage уперше виступить британський гурт Teleman (квитки).

Хоч Teleman існують із 2012 року, їхня історія почалася задовго до цього. Вокаліст Томас Сандерс та його брат Джонні знайомі з басистом Пітером Каттермоулом понад 20 років. Протягом восьми років вони були ядром популярного інді-поп гурту Pete And The Pirates, а згодом змінили тактику і створили Teleman з барабанщиком Гіро Амамія.

Відео: YouTube/telemanVEVO

Гурт був спеціальним гостем турів Metronomy, Maximo Park, Kaiser Chiefs та Franz Ferdinand. А у 2016 році Teleman відкривали концерти туру Belle And Sebastian.

На початку вересня Teleman випустили свою третю студійну платівку "Family Of Aliens". Цей альбом наповнений новими електронними текстурами та гострою лірикою. Він пропонує слухачам солідну колекцію відмінних поп-пісень та чіпких мелодій.

Відео: YouTube/telemanVEVO

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