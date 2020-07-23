TAYANNA виступить з камерним концертом у Києві

TAYANNA виступить у Києві

15.08.2020

15 серпня TAYANNA виступить з камерним концертом у столичному Caribbean Club Concert-Hall. Нові та улюблені пісні "Фантастична Жінка", "Шкода", "Леля", "Як плакала вона" прозвучать з особливим шармом (квитки).

У продажу лише 100 квитків - унікальна можливість в камерній атмосфері насолодитися голосом співачки, яка збирає великі зали.

"Усі вже встигли засумувати за живими концертами. Тому, чекаю з великим нетерпіння на 15 серпня. Це буде тепла зустріч зі щирими емоціями та душевними піснями", – поділилася співачка.

Музика TAYANNA глибока та справжня, стилістично різнобарвна, гармонійна, красива у кожній ноті. Її люблять слухачі та відзначають професіонали. В творчому доробку TAYANNA одна з найпрестижніших українських музичних премій "M1 Music Awards 2017", статуетки премії "Золота Жар-птиця", "срібло" національного відбору Eurovision 2017 та 2018 років.

Нагадаємо, що в 2020 році під час карантину TAYANNA випустила EP "Жіноча сила", у який увійшло 5 абсолютно нових композицій.