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Суперблондинка Оля Полякова зустріне Новий рік із гостями Osocor Residence

Lite » Афиша 28.12.2020 - 15:01
Оля Полякова (фото: прес-служба)
Оля Полякова (фото: прес-служба)

31.12.2020

Із 5 грудня в Osocor Residence панує справжня магія, адже організатори перенесли сюди містечко Хогсмід разом із його мешканцями-чарівниками. Новорічної ночі ці чари помножаться на два, а гостей резиденції чекатимуть незабутні емоції, надзвичайно насичена програма просто неба та здійснення бажань.

Дивіться самі: 31 грудня Osocor Winter Village порадує всіма незмінними й улюбленими мільйонами атрибутами Нового року й Різдва. Це і святкова ялинка, й ілюмінація казкового міста, і велика льодова арена, і фуд-корти й вуличні бари з тематичними смаколиками, і яскравий салют.

На додачу родзинка й окраса новорічного свята: циркове шоу на льоду "Чаросвіт", аналогів якому в Україні просто немає. 31 грудня на льодову арену вийдуть кращі фігуристи і спортсмени світу з колективу Saveliev Grand. Раніше цим артистам аплодували в десятках країн світу. А новорічної ночі вони даруватимуть чари киянам.

Не менш грандіозним та вражаючим буде музична програма свята. Хедлайнером гулянь із присмаком магії стане Оля Полякова — Королева ночі української сцени. Окрім відомих хітів поп-діви, потанцювати можна буде і під запальні діджейські сети (квитки).

Новий рік на льоду в магічній атмосфері Хогсміду — саме те, що потрібно, аби всією сім’єю зустріти новий 2021-й дивовижно. Зустрінемося в казці 31 грудня!

Суперблондинка Оля Полякова зустріне Новий рік із гостями Osocor Residence

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