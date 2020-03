Super Disco у Києві: танцювати для нас звична справа

Киян чекає Super Disco

03.04.2020

Київський клуб Stereo Plaza 3 квітня в 20:00 запрошує на концерт культових артистів 80-90-х років Super Disco (квитки). Влаштуйте собі та друзям подарунок – вирушайте на вибухову вечірку, щоб згадати свої улюблені композиції і танцювати до упаду, як в старі добрі часи. Хедлайнерами концерту будуть культові виконавці і групи.

Dr. Alban – шведський співак нігерійського походження, який досі активно гастролює. Харизматичний виконавець подарує шанувальникам свої суперхіти It's My Life, Hello Africa, One Love.

No Mercy – німецьке тріо, що складається з американських музикантів, яких зібрав разом продюсер легендарної групи Boney M. Франк Фаріан. Без запальних Where Do You Go, Missing, More Than A Feeling від No Mercy вже майже 30 років не обходяться дискотеки по всьому світу.

No Mercy - Where Do You Go

London Beat – ще один колектив, учасники якого уродженці США, заснований у Лондоні. Їхня перша композиція I've Been Thinking About You миттєво зробила хлопців шалено знаменитими, не менше успішними були і You Bring On The Sun, A Better Love, Falling In Love Again. Концерти London Beat так само збирають повні зали по всьому світу.

Bad Boys Blue – інтернаціональна група, створена в Німеччині, – подарувала своїм фанам безліч хітів, серед яких You're A Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat, Love Really Hurts Without You, Come Back And Stay.

Альона Апіна – участь улюблениці багатьох поколінь меломанів організатори довго тримали в секреті, але тепер відомо, що співачка порадує глядачів своїми хітами "Ксюша", "Улица любви", "Узелки", "Танцевать до утра" та іншими.