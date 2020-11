Зіткнення із самим собою: Асаф Авідан представить у Києві новий альбом

Асаф Авідан представить у Києві новий альбом "Anagnorisis" (фото: прес-служба)

15.10.2021

Володар унікального андрогінного голосу та один із найпопулярніших ізраїльських артистів — Асаф Авідан вперше приїде до України. 15 жовтня у столичному Bel Etage артист представить сьому за рахунком платівку "Anagnorisis" (квитки). Це особливий альбом, записаний не в гонитві та поспіху, як це часто буває, а у спокої й гармонії.

Музичний бекграунд Авідана – це суміш із різних культур та жанрів. Його дитячі роки пройшли під класичний рок 60–70-х, він надихався вільним духом Ямайки, а головним одкровенням артиста стали пісні Боба Ділана, Дженіс Джоплін і Роберта Планта. З останніми двома найчастіше й порівнюють протяжний голос виконавця — неповторний тенор‑альтіно.

Мультиплікатор за освітою, Авідан починає писати музику через особисту драму. Розлучившись з дівчиною, він записує дебютний EP "Now That You’re Leaving", збирає гурт The Mojos і стає шалено популярним в Ізраїлі. Згодом їхню пісню "Reckoning Song" знаходить німецький діджей та палкий фанат Авідана Wankelmut, робить на неї техно-ремікс — і Асаф стає європейською зіркою. Записавши дві успішні платівки та навіть виступивши на одній сцені з кумиром Робертом Плантом, Авідан розпускає The Mojos і успішно розпочинає сольну кар’єру. Зокрема, серед його досягнень: пісня музиканта "The Labyrinth Song" стала саундтреком до третього сезону одного з найуспішніших серіалів десятиліття — The Dark (Темрява).

"Anagnorisis" — його сьома повноцінна платівка, і вона в усіх сенсах особлива. У першу чергу тому, що Авідан знайшов свій спокій. Він оселився в Італії, перетворивши старовинний фермерський будиночок на творчу майстерню і студію звукозапису, та… почав брати уроки в місцевих фермерів. Як садівник — оливковим деревам, Авідан вирішив дати час і свободу своїм пісням: можливість пустити коріння, розвиватися природно, а не поспіхом.

Він шукав натхнення в несподіваній для себе музиці: слухав Тома Йорка, The Fugees, Девіда Боуї, олдскульний джаз, Біллі Айліш та Каньє Веста. Змішуючи в один коктейль усе почуте, він прагнув виразити увесь спектр своїх почуттів поміж хаотичності та множинності життя. Не дивно, що й десятки голосів на платівці він теж записував сам.

Аристотель назвав терміном Anagnorisis ту мить, коли персонаж раптово стикається зі своїм істинним "я" та розкривається на повну міру. "Anagnorisis" самого Асафа Авідана — його сьома платівка. І Київ почує її наживо 15 жовтня 2021 року.