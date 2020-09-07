Sonata Arctica вразять Україну силою свого звучання

Sonata Arctica (фото: прес-служба)

07.04.2021

Пауер-металісти Sonata Arctica зі сповненої міфами Фінляндії влаштують свято важкої музики у столичному клубі Atlas 7 квітня (квитки).

Заснований 1996 року в містечку Кемі, гурт, тоді ще під назвою Tricky Beans, надихався Queen та грав хард-рок. Власне, вплив культової британської групи відчутний і в сучасному звучанні групи. Незмінний фронтмен фінських важковиків Тоні Какко не раз зізнавався про це в інтерв’ю.

Sonata Arctica з’явилися на світ за кілька років, а з новою назвою - стартували й кардинальні зміни музичного напрямку. Фіни врешті знаходять своє та видають потужний symphonic power metal, огорнувши його клавішними та характерним ритмом. А Тоні сповна розкриває свій особливий стиль вокалу - суміш тенору та фальцету.

А далі понеслося. Контракти від впливових лейблів, верхівки чартів, підкорення США, Японії, Китаю, Австралії та Канади, тури разом із Nightwish, Iron Maiden, Gamma Ray, Stratovarius, Rhapsody, Epica, Dragon Force і участь у провідних метал-фестах світу (зокрема наймасштабнішого в світі фестивалю важкою музики Wacken Open Air) - 24 роки Sonata Arctica не здають своїх позицій.

В активі музикантів - 14 платівок, які отримали увагу слухачів і критиків, та десятки обожнюваних фанатами пісень, як то Fullmoon, Replica, Tallulah, My Land та Paid in Full.

Їхній концерт - справжній подарунок для фанатів важкої музики. А все, що потрібно, аби його отримати, прийти до клубу Atlas 7 квітня та віддатися збиваючій з ніг енергії Sonata Arctica.