Сольний дорослий стендап від Валерія Жидкова: у Києві відбудеться #ГудНайтШоу

#ГудНайтШоу від Валерія Жидкова у Києві

05.09.2020, 12.09.2020, 19.09.2020

Автор студії "Квартал 95" Валерій Жидков на початку осені виступить у Києві з серією сольних стендап-шоу. 5, 12 та 19 вересня комік представить свій авторський проєкт #ГудНайтШоу у столичному Caribbean Club Concert Hall.

Кількість місць обмежена, тож побачити популярне TV-show у камерному форматі матимуть змогу тільки 100 глядачів кожної суботи.

"Це будуть мої перші концерти в Caribbean Club. Давно поглядав на цю цікаву сцену і нарешті зрослося. Впевнений, що все пройде чудово, тому що атмосфера клубу ідеально підходить для мого #ГудНайтШоу: затишно, спокійно, "для своїх". Три суботи - три різні програми. Приходьте - посміємося, подумаємо, відпочинемо!", - розповідає Валерій Жидков.

#ГудНайтШоу - це сольний дорослий стендап, часом на непрості і неоднозначні теми: про секс, фемінізм, релігію, мови і національності - про все, що нас об'єднує і роз'єднує. Це гумор, над яким можна і посміятися, і замислитися.

Відгуки глядачів, яким пощастило бути присутнім на зйомці TV-програми, одностайні: "#ГудНайтШоу - це гостро, розумно і дуже смішно!".

Квитки на шоу можна придбати за посиланням. Не проґавте свій квиток і отримайте заряд позитиву, якого вистачить мінімум на місяць вперед.