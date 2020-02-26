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Сергій Міхалок і гурт DREZDEN дадуть перший концерт у Києві

Lite » Афиша 26.02.2020 - 14:23
Сергій Міхалок і гурт DREZDEN дадуть перший концерт у Києві
Сергій Міхалок і гурт DREZDEN дадуть перший концерт у Києві

28.02.2020

28 лютого у столичному клубі Bel Etage відбудеться концерт нового проекту Сергія Міхалка DREZDEN (квитки).

За рік існування колективу Сергія Міхалка DREZDEN з'явилася велика кількість шанувальників, які з нетерпінням чекали концертів гурту.

Перший концерт DREZDEN відбувся у Львові при повному аншлагу та ще й в день народження Сергія Міхалка. Готуватися до концертів музиканти почали ще восени: репетирували на студії в Мінську, працювали над сценографією і знімали live-video, в якому демонстрували всю потужність живого звучання DREZDEN.

Виступ DREZDEN у Львові

За відгуками в мережі, після двох перших концертів у Львові та Мінську, виступ DREZDEN не схожий ні на концерти Ляпис-98, ні на BRUTTO.

"Фанати залишають дуже цікаві, аналітичні коментарі і це круто! Нам було приємно бачити безліч шанувальників, які знають слова всіх пісень, і навіть вже придумали свої танцювальні рухи під ці треки", - поділився емоціями продюсер групи Антон Азизбекян.

Неймовірний музичний перформанс DREZDEN у Києві, на якому будуть виконані всі пісні з двох альбомів, триватиме близько двох годин.

DREZDEN - ЭДЕЛЬВЕЙС

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