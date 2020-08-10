Селена Family Fest: до Дня Незалежності у Черкасах виступлять NK і БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Настя Каменських виступить на "Селена Family Fest" (фото: instagram.com/kamenskux)

22.08.2020-24.08.2020

З 21 по 24 серпня на мальовничому березі Дніпра в Черкасах пройде 4-денний "Селена Family Fest".

Кожен вечір - новий артист, зіркові ведучі, розіграш призів та, звичайно, SECRET GUESTS! Чудовий формат відпочинку для всієї родини: для мами, тата і дітей.

Квиток на концерт, який можна купити тут, включає в себе вхід на територію комплексу "Selena Family Resort" з 10:00, де кожен може обрати собі форму відпочинку: фуд-корти, ресторан, басейн, пляжна зона на березі Дніпра, дитяча зона, басейн, баня на дровах, риболовля та інші розваги.

ЛАЙНАП

Олег Кензов

Він не залишає байдужих - дивує чоловіків змістом і душевністю, а жінок - харизмою і голосом. "Обстановка по кайфу" забезпечена!

Олег Кензов

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Це краща рок-група країни за версією телеканалів М2 (премія "Золота Жар-Птиця") і М1 (премія М1 Music Awards). Група, яка завоювала багато сердець своєю щирістю та вмінням відверто ділитися почуттями, збирає тисячі шанувальників по всій Україні.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Великий фестиваль STAND UP

Дане шоу - не просто гумор, а жарти, засновані на реальних подіях. Особисті переживання коміків, смішні життєві ситуації і просто інтелігентне почуття гумору в одному виступі.

NK

Настя Каменських стала першою виконавицею з України, яка підкорила чарт Billboard з міжнародним хітом "Peligroso". Також NK стає першою співачкою, яка представила свою країну на ХІХ щорічній церемонії вручення латиноамериканського "Греммі" і в ефірах найбільш рейтингових передач Латинської Америки!

NK

Не пропустіть драйвовий сімейний вікенд цього літа! Організатори дбають про ваше здоров'я, тому дотримуються всіх норм карантинного режиму: місця на трибунах в шаховому порядку, фан-зона зі столиками по 4 людини і відстань у півтора метра.