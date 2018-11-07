Проект Юри Самовілова "Гуртом" (фото: docker.com.ua)

08.11.2018

8 листопада у Docker-G pub відбудеться виступ українського музиканта Юри Самовілова — "Гуртом".



Юра Самовілов — музикант, автор і виконавець власних пісень з міста Донецьк. Почав творчий шлях у 2013 році. Перший виступ відбувся 15 січня 2014-го у культовому донецькому клубі "Gung’Ю’бazz Bar". Зараз живе та працює у Києві.



Широкого розголосу його творчість набула завдяки синглу "Гармати", який отримав підтримку багатьох радіостанцій і був охрещений ЗМІ, як "антивоєнний". Сам автор наголошує на більш філософському трактуванні змісту пісні.

Юра Самовілов — Гуртом

Зимою 2016-го було презентовано першу відео роботу на пісню "Напевно". Знімальний процес очолив відомий український кліпмейкер Віктор Придувалов, який зараз виступає в ролі креативного радника проекту.



За запрошенням Василя Прозорова (група ТОЛ), виступив на підтримку дебютного альбому його нового проекту "ПНД". Влітку 2017 року став фіналістом "Ukrainian Song Project" і взяв участь у концерті, який відбувся на "Арені Львів".



Наприкінці 2017-го Самовілов представив перший акустичний міні альбом "Маленька квітка", який було записано на студії Євгена Ступки і Мілоша Єліча "Boutique 888 Studio". До роботи над ЕР долучились знані київські музиканти, зокрема клавішник і трубач гурту "ТНМК" Олександр Шиманський. Навесні 2018-го вийшов кліп на пісню “Каное”, режисером якого знову виступив Придувалов.

Юра Самовілов — Каное

Після виходу альбому склад колективу було розширено. До Юри приєдналися Кирило Чихрадзе (клавішні) та Антон Літвінов (перкусія). Проект отримав назву "Юра Самовілов. Гуртом".

Зараз музиканти разом працюють над новим звучанням і матеріалом. Станом на літо 2018 року вони встигли взяти участь у декількох фестивалях і благодійних заходах та оголосили про початок запису дебютної платівки у новому складі.



Початок виступу — о 20:00.



Квитки можна придбати тут.



Дізнатися інформацію і забронювати столик: 095 280-83-40.