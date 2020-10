Свято музики від Freedom Jazz: джазетки представлять нове шоу у Києві

Freedom Jazz представлять нове шоу у Києві

30.10.2020

30 жовтня музичне кабаре #1 в Україні Freedom Jazz girls band зіграють вибуховий концерт у столичному Caribbean Club Concert Hall. Джазетки готують неймовірне Sax Live Show "BEST SONGS", в якому поєднали найкращі пісні та найяскравіші номери з різних шоу (квитки).

Авторські пісні та світові хіти "Paparazzi", "Vitamin D", "The Show Must Go On", "Personal Jesus", "Music", "Du hast", "Тает лёд" в оригінальних аранжуваннях пролунають у виконанні чарівних Freedom Jazz girls band.

"Це буде особлива зустріч з нашим дорогим глядачем. Ми підготували все краще і відразу! Знаєте, як у дівчат буває настрій надіти на себе все най-най нове відразу?! Ось так і ми вирішили об'єднати найяскравіше з наших шоу, як справжні колекціонерки вражень. Будемо блищати і переливатися музичними фарбами. Чекаємо кожного розділити цей вечір з нами!", - розповіли джазетки.

Режисером театралізованого шоу стала українська хореографиня, режисерка-постановниця та продюсерка – неперевершена Олена Коляденко.

Виступ Freedom Jazz girls band – це завжди свято музики та грандіозної атмосфери!