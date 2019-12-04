Піаніст-віртуоз Павло Ігнатьєв відсвяткує свій День народження концертом у Києві

Павло Ігнатьєв (фото: прес-служба артиста)

10.12.2019

10 грудня, у свій День народження, музикант-віртуоз та джазовий композитор Павло Ігнатьєв подарує гостям Caribbean Club Concert Hall концерт під назвою "Piano. Solo" (квитки).

"Сцена для артиста - це завжди свято. Тому в свій День народження я найбільше хочу вийти на сцену, до мого глядача, щоб надихати та дарувати музику", - ділиться Павло Ігнатьєв.

Медитативний фортепіанний космос - словосполучення, яке найбільш точно передає характер майбутнього концерту.

"Відмінна риса моєї музики - це медитативне звучання, мантри та транс, які з'єднуються в одному місці та проходять червоною ниткою через увесь виступ", - каже Павло.

Концерти Павла Ігнатьєва - це чуттєво та ніжно. Від його музики серце стискається, по тілу розливається тепло, а турботи буденності залишаються десь далеко за межами зали.

Pavel Ignatiev - Promo