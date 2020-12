Де відпочити на Різдво та Новий рік у Києві: кращі концерти грудня-січня

Концерти до локдауну

25.12.2020, 28.12.2020, 07.01.2021, 01.01.2021, 02.01.2021, 30.01.2021, 03.01.2021, 05.01.2021, 06.01.2021

З року в рік Caribbean Club Concert Hall готує дружню та музичну атмосферу для незабутніх свят. Найстаріший столичний клуб пропонує яскраво попрощатися з нинішнім роком та весело зустріти прийдешній.

Під час новорічних та різдвяних свят на гостей Caribbean Club чекають найрізноманітніші події: документально-музична вистава "Make up" від Dakh Daughters, вечірка Christmas Night, ретро-вечір Speakeasy Jazz Christmas Show, концерти "Ляпіс 98", ексклюзивна програма "Теплий Акустичний Різдвяний Вертеп" від "ТНМК", вар’єте-шоу "Рояль" та вистава "Секс на пляжі – не тільки коктейль".

На кожну подію у продажу лише 100 квитків – унікальна можливість побачити та почути улюблених артистів в камерній обстановці. Детальніше про кожну подію розповідаємо у матеріалі.

25 грудня, 7 січня: Dakh Daughters з виставою "Make up"

25 грудня та 7 січня відбудеться документально-музична вистава "Make up" у виконанні актрис Dakh Daughters. Вистава-дзеркало, через яку актриси вдивляються у самих себе. Глядачам делікатно привідкриють мистецьку кухню, приватні історії, з яких потім, виникають вірші, складаються пісні, народжуються вистави.

Make up акторок передається не "фірмовим" гримом – вибіленим обличчям з ляльковим макіяжем, а якістю сценічної присутності, відвертістю перед глядачем. Цей білий покров об’єднує різні характери, різні долі, різне звучання голосу і душі кожної з актрис.

28 грудня: Christmas Night від Anyanya Udongwo та Andriy Chmut

28 грудня харизматичний Аняня Удонгво та його бенд познайомлять гостей Christmas Night з дивовижним жанром госпел. В цей вечір відомі різдвяні композиції "Silent night", "Let it snow", "Last Christmas", "We wish you a merry Christmas", "Jingle bell" та інші наповнять серця передчуттям казкового дива.

"Ми підготували фантастичну програму і готові поділитися своїм святковим настроєм та подарувати тепло наших сердець", - розповіли музиканти.

1 січня: концерт "Ляпіс 98"

У перший день нового року оркестр "Ляпіс 98" та його незмінний лідер Сергій Міхалок традиційно зіграють новорічний концерт у Caribbean Club. Колектив виконає програму, яка складається з золотих хітів і всенародно улюблених пісень, які співають ось уже кілька поколінь.

Кожен їхній концерт – це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій – це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги.

2 та 30 січня: вар’єте-шоу "Рояль"

"Ми на один вечір запрошуємо глядачів на побачення з Парижем! Комфортна атмосфера, напівтемрява, зручне крісло, келих ароматного вина та звабливе шоу у кращих традиціях. Тут ви не побачите вульгарних постановок. Легкий еротизм перформансу та витончена сексуальність не залишать байдужим нікого", - розповідають творці шоу.

Вар’єте "Рояль" складається з музичних та відвертих перформансів: оригінальні аранжування, яскраві костюми, жива музика та звабливі танцівниці. Шоу вже підкорило серця тисяч глядачів. Тепер ваша черга насолодитися мистецтвом вар’єте!

3 січня: Speakeasy Jazz Christmas Show на БІС

3 січня відбудеться святковий ретро-вечір Speakeasy Jazz Christmas Show від творців шоу "Епоха Джазу". Шоу створили справжні експерти вінтажної культури – віртуозні музиканти та артистичні танцівниці. Гості вечора поринуть у дивовижну мандрівку в часи Америки початку 20-го століття.

У програмі вечора легендарна музика "золотої ери джазу": гарячий джаз Флетчера Хендерсона та Фетса Уоллера, шедеври Бенні Гудмеан, Каунта Бейсі, Кеба Келлоуей, Джина Крупи, Куті Уільямса та музика біг-бендів.

5 січня: вистава "Секс на пляжі – не тільки коктейль"

Легкий, смішний та добрий спектакль від театру-студії імпровізації "Чорний Квадрат". "Тихий, ледь чутний шум прибою, легкий морський вітерець надає відчуття свіжості, білозубий мулат підносить "Мохіто"… М’який шезлонг, відчуття легкості, сонні мрії і прокидатися не хочеться, хочеться співати від усвідомлення щастя", - так уявляли собі відпочинок біля моря герої вистави, а вийшло… А вийшло, звичайно ж, набагато цікавіше.

6 січня: концерт гурту "ТНМК"

Святкувати Різдво разом з ТНМК в Caribbean Club вже стало чудовою традицією, яка триває п‘ятий рік поспіль. 6 січня гурт знову зіграє ексклюзивну програму "Теплий Акустичний Різдвяний Вертеп" у культовому клубі столиці. Музиканти стануть персонажами класичного українського вертепу, а між піснями гратимуть фрагменти міні-вистави, в якій подадуть різдвяні традиції в сучасному контексті.

"В нас є кілька різдвяних пісень, є акустична програма, яку ми зазвичай граємо в театрах. Цього разу ми вирішили все це поєднати, додати, перемішати і показати щось таке, чого раніше не робили", - розповів Олег "Фагот" Михайлюта.